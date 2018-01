Politik tut sich schwer, ihre selbst geschaffenen Probleme zu lösen

Die Probleme des letzten Jahres sind auch die Probleme des neuen Jahres. Großbritannien hadert mit dem für seine „Eliten“ überraschenden Austrittsvotum der Bevölkerung.

Deutschland ist wahlrechtsbedingt seit Monaten und wahrscheinlich noch für viele weitere Monate führungslos. Nur gut, daß die Bürokraten ihren Job trotzdem machen können und der laufende Betrieb nicht ernsthaft gestört ist. Aber die vielen wichtigen Grundsatzentscheidungen, die seit Jahren verschleppt werden, könnten im Falle anhaltender Führungsschwäche die Zukunft unseres Landes beinträchtigen. Warum sind Politiker so unfähig, zukunftsorientiert gerechte Gesellschaften zu organisieren?

Die weiter schwelende Schuldenkrise und die außer Kontrolle geratene Finanzwirtschaft treiben die Politiker weiter vor sich her. Darüber kann auch die wirtschaftliche Scheinblüte nicht hinwegtäuschen, von der ohnehin nur die Bessergestellten profitieren. Sparer werden durch die Notenbankpolitik zugunsten von Schuldnern und Spekulanten weiterhin sukzessive enteignet.

Prof. Querulix, „Rien ne vas plus – Wohin treibt die Menschenwelt?“, eBook (ISBN 978-3-943788-43-3), 264 S., 9,95 euro

[Großes Bild anzeigen]

So geht neben der gesetzlichen Altersversorgung, die in der Ära SPD-Schröders zuschanden „reformiert“ wurde, auch die private (ergänzende) Altersversorgung den sprichwörtlichen Bach hinunter. Die politischen Folgen werden allmählich sichtbar. Sie werden noch viel deutlicher werden, wenn unter den Politikern nicht bald Vernunft einsetzt und sie endlich für soziale Gerechtigkeit im Steuerrecht und bei den Renten sorgen. Deutschland hat Erfahrung mit dem Ruin des Mittelstandes. Aber die wenigsten Menschen wissen das und die allerwenigsten denken über ihre Nasenspitze hinaus.

Die Kumulation der Krisen war lange vorhersehbar. Wer diese Beiträge verfolgt hat, weiß das. Ein Ende ist nicht abzusehen. Im Gegenteil: Wir stehen erst am Anfang und sollten froh sein, wenn am Ende kein kriegerisches Inferno steht.

Deutschland nutzt seit Jahrzehnten seine Potentiale nicht. Anstatt die Automobilindustrie trotz zahlreicher krimineller Machenschaften zu hätscheln, wäre es besser gewesen, sich auf zukunftsweisende Projekte zu konzentrieren. Erziehung und Bildung, Beseitigung prekärer Arbeitsplätze und zunehmender Altersarmut, Schaffung einer zukunftsweisenden (und sicheren) digitalen Infrastruktur sowie Verbesserung des öffentlichen Fernverkehrs und die Steigerung seiner Zuverlässigkeit wären einige der wichtigsten Themen. Mit einem gründlich renovierten Kfz-Steuersystem oder einer entsprechend gestalteten Straßenmaut, die Fahrzeuge progressiv mit einer Kombination aus Flächenverbrauch, Gewicht und Hubraum belastet, könnte endlich für mehr Vernunft beim Autokauf gesorgt werden. Das würde sowohl den CO2-Ausstoß wie auch den Flächenverbrauch der Automobile reduzieren.

In zahlreichen Großstädten ist ein Auto ohnehin längst nicht mehr erforderlich. Für Ausflüge kann man kostengünstiger ein Auto mieten.

In Hamburg wird den Menschen das Autofahren inzwischen straßenbautechnisch sogar systematisch verleidet, um zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren, die in Spitzenzeiten allerdings zum Teil schon chronisch überlastet sind. Auch Radfahren ist populär geworden. Allerdings wurde vergessen, die Fußgänger vor den auch auf Fußwegen dahinrasenden Zweirädlern wirksam zu schützen. Vielleicht macht’s aber auch irgendwann diesbezüglich noch Klick bei den Bürokraten. Wir sind ja daran gewöhnt, daß diese oft das Naheliegendste vergessen.

Vollkommener Unsinn ist beispielsweise die Entscheidung der Hamburger Bürgerschaftsmehrheit, bei Wohnungsneubauten auf den Bau entsprechender Stellplätze für alle Bewohner zu verzichten. Man wolle den Wohnungsbau verbilligen, heißt es zur Begründung. Die städtischen Straßen sind allerdings heute schon so mit parkenden Automobilen vollgestellt, daß der fließende Verkehr immer öfter behindert wird. Wir fragen uns auch, ob mit dem Verzicht auf Stellplätze die Mieter oder eher die Bauherren und Vermieter subventioniert werden.

Der gegenwärtige geradezu psychotische Bauwahn erzeugt auch immer mehr häßliche Spuren. Und das nicht nur, weil Baulöwen schnell viel Profit machen wollen und deshalb an allem sparen, was nur geht und möglichst viel auf einmal bauen wollen. Die „hingehauenen“, nicht selten für ihre Umgebung überdimensionierten Neubauten, sind allzu oft nicht gerade architektonische Glanzstücke. Die Frage stellt sich aus der Distanz der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die nicht am Bauwahn verdienen, sondern unter den Folgen leiden: Was soll der Unsinn? Haben die Baubürokraten nichts aus den Bausünden der 70er Jahre gelernt?

Nun, warten wir einmal ab, was nach dem unvermeidlichen Platzen der großen Spekulationsblasen von den geistigen Blasen so mancher Politiker und Bürokraten übrigbleibt.

Deutschland ist ja kein Einzelfall. Wir haben bereits eine Weltkrise und in vielen Teilen der Welt äußert sich diese bereits blutig. Daß die Menschheit so schnell aus dieser Krise herauskommt, ist unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist die Kulminierung der vielen Probleme, darunter solchen, deren Lösung seit Jahren von den Verantwortlichen aufgeschoben wurde.

Die Krisen werden sich von selbst lösen müssen. Allen voran die große Finanzkrise mit ihren historisch einmalig gigantischen Spekulationsblasen. Allein der Zusammenbruch des Derivatemarktes mit seinen Milliarden gehebelten Wetten wird wie ein Tsunami über die Welt hinwegfegen und auch die Realwirtschaft mit sich in den Abgrund ziehen. Die FED und die EZB arbeiten daran. Die fortgesetzte Enteignung der Sparer und die Vernichtung privater Altersversorgungen schaffen zusätzlich ein gefährliches Radikalisierungspotential, welches die Politik bald so durcheinanderwirbeln könnte, daß uns die gegenwärtigen Schwierigkeiten der Regierungsbildung in Deutschland wie ein Lustspiel erscheinen werden.

Die Großmacht USA, deren Zustand für die Europäer von größter Bedeutung ist, wankt. Außer dem Militär ist nichts mehr stark an dieser Nation. Der US-Dollar hält seinen Nominalwert nur noch dank seiner – allerdings immer schwächer werdenden Stellung als Weltleit- und -reservewährung. Aber diese Stellung bröckelt seit langem. Was die us-amerikanische „Elite“ zu befürchten hat, ist seine Ablösung durch eine goldbasiert und damit nicht mehr entsprechend ihren nationalen Interessen manipulierbare Währung. Sie werden das allerdings nicht verhindern können, weil China und Rußland es wollen und zielstrebig alles zu seiner Verwirklichung tun. Die Europäer wären mit einer solchen Währung übrigens auch besser bedient. Sie könnte nämlich den drohenden Verfall der Europäischen Währungsunion verhindern. Leider scheint der „Hühnerhaufen“ Europa aber auch in dieser Hinsicht nicht vernünftig handlungsunfähig.

Die USA sind längst hoffnungslos überschuldet. Trumps Steuergeschenke für die reichsten Amerikaner, darunter er selbst, kosten rund eine Billion Dollar. Daß das Geld durch die erhoffte wirtschaftliche Stimulation wieder hereinkommt, ist eher ein frommer Wunsch als eine zu erwartende Tatsache. Eher werden die Schulden der USA noch weiter steigen. Und dann wird wohl mindestens noch eine weitere Billion an Ausgaben fällig, wenn auch die große Mehrheit des Volkes endlich steigende Einkommen einfordert, wie sie die Reichen seit Jahren genießen. Daß die Trump’sche Phantasie vom Great America so Wirklichkeit wird, ist unwahrscheinlich. Angesichts des in Kürze wieder drohenden Ausgabenstopps sollten die Amerikaner endlich einmal gründlich über die Ursachen ihrer Misere nachdenken.

Die Europäer können nicht darauf hoffen, daß ihnen die USA bei der Bewältigung ihrer Krise(n) hilfreich sind. Die Amerikaner haben mit sich selbst mehr als genug zu tun. Europa muß sich nach Osten, nach Rußland und China orientieren. Dort liegt die Zukunft, wenn auch noch nicht ganz klar ist, auf welcher Basis eine Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen möglich ist.

Seit vielen Jahren beobachtet und kommentiert Prof. Querulix das fragwürdige Treiben der Menschentiere, vor allem das ihrer „Eliten“. Seine Beobachtungen dokumentiert und kommentiert er in der eBook-Reihe „Tacheles“, in der bisher 7 Bände erschienen sind. Der jüngste trägt den Titel: „Rien ne vas plus – Wohin treibt die Menschenwelt?“ (ISBN 978-3-943788-43-3). Wie seine 6 Vorgänger ist er im eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital (http://www.read.ruedenauer.de ) erschienen und dort sowie in allen gut sortierten Buchhandlungen zum Preis von 9,95 Euro zu haben.

READ Pressestelle