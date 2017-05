Polnische Gesellschaften der Geis Gruppe firmieren um

Bad Neustadt / Warschau / Kielce, 5. Mai 2017. Die international tätige Geis Gruppe hat ihre polnischen Gesellschaften ET Logistik und K-EX umbenannt.

Seit März dieses Jahres firmiert die auf Paketlogistik spezialisierte Gesellschaft K-EX als Geis Parcel PL Sp. z o.o. und parallel wurde ET Logistik zu Geis PL Sp. z o.o.

Geis hatte die beiden polnischen Unternehmen mit ihren landesweiten Netzen vor gut zwei Jahren übernommen und deren Serviceangebot und Leistungspalette seitdem konsequent weiterentwickelt. „In Deutschland, Tschechien und der Slowakei steht die Marke ‚Geis‘ bereits seit Jahren für Qualität, Leistungsstärke und Kundenorientierung. Auch in Polen sind wir mit unserem logistischen Komplettpaket jetzt optimal aufgestellt“, sagt Joachim Fink, Geschäftsführer der Geis Holding. „Das wollen wir mit dem Qualitätssiegel ‚Geis‘ in der Firmierung und dem Logo unserer polnischen Gesellschaften nach außen deutlich machen.“

Gleichzeitig setzt die Geis Gruppe mit den neuen Firmierungen ein klares, einheitliches Konzept bei der Namensgebung ihrer zentraleuropäischen Gesellschaften fort. In Tschechien und der Slowakei firmieren die auf Paketservices spezialisierten Gesellschaften als Geis Parcel CZ bzw. Geis Parcel SK und die Gesellschaften mit den Leistungsbereichen Stückgut und Kontraktlogistik als Geis CZ und Geis SK.



Über die Geis Gruppe

Die Geis Gruppe mit Stammsitz im fränkischen Bad Neustadt hat sich seit ihrer Gründung 1945 zu einem globalen Full-Service-Logistikdienstleister mit mehr als 6.000 Mitarbeitern an europaweit 140 eigenen Netzwerk- und Logistikstandorten entwickelt.

Das inhabergeführte Unternehmen bietet seinen Kunden das komplette logistische Leistungsspektrum: vom klassischen Lkw-Verkehr über globale Luft- und Seefracht bis zu komplexen logistischen Dienstleistungen. Geis zählte bereits viermal zu „Bayerns Best 50“ und wurde 2011 mit dem Bayerischen Qualitätspreis ausgezeichnet. 2012 erhielten die geschäftsführender Gesellschafter Hans-Georg Geis und Wolfgang Geis den LEO-Award der DVZ in der Kategorie „Unternehmer des Jahres“. Geis zählt laut „Arbeitgeber-Studie 2016“ des Nachrichtenmagazins Focus zu den besten Arbeitgebern in Deutschland.