Pontoon übernimmt Management der externen Mitarbeiterrekrutierung in Deutschland für Computacenter

• Management der externen Mitarbeiterrekrutierung für Computacenter für drei Jahre

• Gewährleistung des Recruitingbedarfs trotz Fachkräftemangels• Umsetzung von Prozessverbesserungen, Change Management und Kosteneinsparungen

Düsseldorf, 28. November 2016 – Durch stetige Entwicklungen im Bereich der Technologie und IT-Strategie benötigt Computacenter, Europas führender IT-Dienstleister, kontinuierlich passgenaue Talente. Um diesen Recruitingbedarf in Deutschland auch in Zeiten des Fachkräftemangels und des Demographischen Wandels weiter gewährleisten zu können, hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Pontoon, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Workforce Management Lösungen, vereinbart. Die Zusammenarbeit garantiert für drei Jahre die Rekrutierung der externen Mitarbeiterschaft im Rahmen eines Managed Services Provider (MSP) Programms. Dies ermöglicht es Computacenter, sich ständig verändernden Marktlagen und Aufgaben flexibel anzupassen und den eigenen Service kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Pontoon ist in rund 100 Ländern tätig und unterstützt 26 Niederlassungen von Computacenter in Deutschland mit dem Management seines Zeitarbeitskräfteprogramms. Dabei sorgt Pontoon für die Umsetzung von Prozessverbesserungen, Schulungen, Change Management sowie das Lieferanten- und Vertragsmanagement und stellt entsprechende Analysen mit einem umfassenden Reporting zur gemeinsamen kontinuierlichen Verbesserung der Dienstleistung bereit.

"Wir freuen uns sehr, für Computacenter die besten Talente bereitzustellen – Mitarbeiter, die Computacenter dabei helfen, das eigene Serviceversprechen gegenüber ihren Kunden einzuhalten. Genau wie Computacenter sollen unsere Talente durch Innovationen und technologisches Know-how überzeugen", sagt Jan Jacob, Senior Vice President Continental Europe bei Pontoon.



Computacenter ist Europas führender herstellerübergreifender Dienstleister für Informationstechnologie, die Anwender und deren Geschäft erfolgreich macht. Computacenter berät Organisationen hinsichtlich ihrer IT-Strategie, implementiert die am besten geeigneten Technologien, optimiert ihre Performance und organsiert die IT-Infrastruktur der Kunden. Hiermit unterstützt Computacenter CIOs und IT-Abteilungen in großen Unternehmen und Behörden, die Produktivität sowie den Wert der IT für ihre internen und externen Kunden zu erhöhen.

„Die Konsolidierung unserer Ausgaben für den externen Personalbedarf durch Pontoon, insbesondere durch die Einführung von Technologie, wird Computacenter in die Lage versetzen, unsere Kosten besser zu managen und zu senken", berichtet Andy Moffitt, Group Professional Director bei Computacenter. „Wir werden dadurch unseren Endkunden einen besseren Service durch gesteigerte Sichtbarkeit, Prozessgeschwindigkeit und Zugang zum Markt anbieten können.“

Über Pontoon

Pontoon ist ein global führender Anbieter von Workforce Management Lösungen im Bereich Human Resources. Die Leistungen umfassen das lieferantenneutrale Management von HR Dienstleistern zur Abbildung flexibler Personalbedarfe, z.B. bei Werk- und Dienstverträgen bzw. der Zeitarbeit (Managed Services Provider – MSP). Daneben übernimmt Pontoon in langfristigen Programmen oder auf Projektbasis exklusiv komplette Recruitingprozesse von Kunden im Bereich der Festanstellung von Mitarbeitern oder Teile davon (Recruitment Process Outsourcing – RPO). Pontoon erreicht damit vor allem signifikante Verbesserungen bei Qualität von Kandidaten und Prozessen, mehr Flexibilität sowie schnellere Ergebnisse für die Kundenseite.

Als eigenständig agierende Organisation in der weltweiten Adecco Gruppe operiert Pontoon in nahezu 100 Ländern mit mehr als 1.500 internationalen Kolleginnen und Kollegen. Vom Hauptsitz in Jacksonville, Florida, sowie von verschiedenen Standorten aus betreut Pontoon circa 100 internationale Kundenunternehmen.



Über die Computacenter AG & Co. oHG

Computacenter ist Europas führender herstellerübergreifender Dienstleister für eine Informationstechnologie, die Anwender und deren Geschäft erfolgreich macht. Sie berät Organisationen hinsichtlich ihrer IT-Strategie, implementieren die am besten geeigneten Technologien, optimiert die Performance oder managen die IT-Infrastruktur der Kunden. Computacenter unterstützt CIOs und IT-Abteilungen in großen Unternehmen und Behörden, die Produktivität sowie den Wert der IT für ihre internen und externen Kunden zu erhöhen.

Die Leistungen von Computacenter umfassen den Anwender-Support, die Lieferung der besten Geräte sowie die sichere Bereitstellung von Anwendungen und Daten zur Unterstützung individueller Arbeitsstile und einer besseren Zusammenarbeit. Um dies zu erreichen, unterstützen sie mit Beratungsleistungen sowie mit dem Aufbau, der Implementierung und dem Betrieb von Netzwerk- und Rechenzentrumsinfrastrukturen.

Verwurzelt in europäischen Kernländern verbindet Computacenter globale Reichweite mit lokaler Kompetenz. Computacenter betreibt Infrastructure Operations Center und Group Services Desks an verschiedenen Standorten in Europa, im südlichen Afrika und in Asien. An diesen erbringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem einen Anwender-Support in 18 Sprachen. Kunden mit globalen Anforderungen werden zudem über ein umfangreiches internationales Partnernetzwerk unterstützt.