Positive Wirkung: Haus des Stiftens ist jetzt B Corp-zertifiziert

Gütesiegel zeichnet Unternehmen aus, die sich für soziale und ökologische Fragen einsetzen

München, 17. Mai 2018 – Die Haus des Stiftens gGmbH ist eine der ersten zertifizierten B Corporations in Deutschland. B Corps richtet sich an Unternehmen, die den unternehmerischen Erfolg für sich neu definiert haben – es geht weniger darum, das beste Unternehmen der Welt zu sein, als vielmehr darum, das beste Unternehmen für die Welt zu sein. Gewinnmaximierung steht zurück hinter Verantwortung, Transparenz und Nachhaltigkeit.

Während für Produkte das Gütesiegel Fairtrade bekannt ist, bildet das B-Corp-Siegel das Pendant für die Bewertung von Unternehmen. Unternehmen, die das Zertifikat erhalten wollen, werden ausführlich von der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation B Lab evaluiert.

Positives Wirken

Weltweit gibt es ca. 2.000 zertifizierte B Corporations in über 50 Ländern und 140 verschiedenen Industrien, die meisten in Nordamerika. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen die Unternehmen strenge soziale und ökologische Grundsätze einhalten. Das „B“ steht für „Benefit“, sprich für positives Wirken. B Lab mit Hauptsitz in Pennsylvania, USA, wurde 2006 gegründet und betreibt Niederlassungen weltweit. Der Leitspruch der Organisation lautet: „Using business as a force for good.”



Mit dem Netzwerk etwas bewegen

Philipp Hof, Geschäftsführer von Haus des Stiftens erklärt: „B Corp ist auf dem Weg, sich zu einem weltweiten Netzwerk zu entwickeln – weit über das reine Siegel hinaus.

Uns eint die Vision, Unternehmen als Quelle für das Wohlergehen aller zu nutzen und damit ein ganz neues Unternehmertum in Deutschland anzustoßen.“