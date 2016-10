Praktische Bissanzeiger für jede Saison auf angelplatz.de

Ein Bissanzeiger dient dazu, den Biss eines Fisches früh zu erkennen, sobald dieser angebissen hat.

Das Ertönen des Signals eines Bissanzeigers hat den Vorteil, dass sich der passionierte Angler auch anderen Dingen zuwenden und die Angelrute auch mal ablegen kann. Allerdings gilt es darauf zu achten, einen auf den Zielfisch und das Gewässer abgestimmten Bissanzeiger zu wählen, damit Fehlsignale vermieden werden. Auf angelplatz.de finden Sie verschiedene Bissanzeiger inklusive Produktbeschreibung, um das passende Produkt zu finden.

Hochwertige Bissanzeiger des Herstellers DAM

Ein vernünftiger elektronischer Bissanzeiger kann sehr hilfreich sein. Besonders beim Nachtangeln ist dieses Angelzubehör nicht mehr wegzudenken. Auf angelplatz.de wird im Sortiment eine große Auswahl an elektronischen Bissanzeigern von verschiedenen Herstellern angeboten. Dabei sind die elektronischen Bissanzeiger mit Clip des Herstellers DAM unter Hobbyanglern und Profiangler sehr gefragt. Der Clip kann bei Bedarf ganz einfach an die Rute gesteckt werden. Die Schnur wird in den biegeverstellbaren Auslöser eingeklemmt und, sobald der Fisch die Schnur herauszieht, ertönt der Bissanzeiger und leuchtet zusätzlich auf.

Das passende Set und Zubehör auf angelplatz.de bestellen

Neben den einzelnen Bissanzeigern erhalten Angler ebenso ein ausgewähltes Angebot an Bissanzeiger Sets und passendem Zubehör für einen erfolgreichen Fang am See. Dabei sind die Sets von Black Cat, JRC, MAD und DAM sehr gefragt. Diese sind in unterschiedlichen Preiskategorien erhältlich, sodass für jedes Budget das passende Set bestellt werden kann. Zubehöre wie Einhänge Bissanzeiger sorgen dafür, dass auch beim Nachtangeln der Biss schnell sichtbar wird. Diese sind sowohl einzeln in unterschiedlichen Farben als auch als Set auf angelplatz.de erhältlich.

