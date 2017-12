Praxisforum „Inside IT Contract Management“ am 24. und 25. April 2018 auf Schloss Bensberg

Leaders Contact veranstaltet am 24. und 25. April 2018 auf Schloss Bensberg bei Köln zum zweiten Mal die DACH-Konferenz „Inside IT Contract Management“. Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche und Bereichsleiter aus dem IT-Vertragsmanagement, IT Sourcing & Vendor Management, IT Controlling, IT-Service Level Management und dem Arbeitsfeld IT-Recht & Compliance.

Die Kernthemen der diesjährigen Konferenz sind unter anderem Agile IT-Verträge, der Aufbau eines übergreifenden und unternehmensweiten IT-Vertragsmanagements, die Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), IT Contract Lifecycle Management, IT Contract Risk Management und der optimale Einsatz von Software-Tools für ein zeitgemäßes und flexibles IT Contract Management. Die Konferenzteilnehmer erwartet ein vielfältiges Programm aus Praxisvorträgen, themenbezogenen Arbeitsgruppen, Round-Table-Sessions und einem exklusiven Networking-Dinner am ersten Konferenzabend. Nach den guten Erfahrungen in diesem Jahr findet die „Inside IT Leistungsverrechnung & Service Katalog Management“ auch in 2018 wieder parallel statt. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Konferenzwebseite http://icm-2018.leaderscontact.com .

LeadCon Leaders Contact International GmbH

Tauentzienstraße 15

10789 Berlin E-Mail:

Tel.: +49 30 23639720

14.12.2017 14:18

