Praxisnachfolge jetzt erleichtert

Viele Ärzte denken zu spät darüber nach, wann sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Wenn sie dann ihre Berufstätigkeit abschließen wollen, ist es oftmals sehr oder gar zu spät, geeignete Nachfolger zu finden. Eine wohlüberlegte Praxisübergabe braucht Zeit und Geduld, die sich jedoch durchaus lohnen können. Mit sorgfältiger Vorbereitung kann dann die finanzielle Ablösung des "Good Will" als ein attraktiver Baustein der persönlichen ärztlichen Altersvorsorge eingesetzt werden.

Dr. Holger Wille berät mit seiner in Datteln beheimateten SMT Unternehmensberatung seit mehr als 20 Jahren Einzelpraxen und Praxisgemeinschaften. Während in den ersten Jahren der Geschäftstätigkeit vornehmlich die betriebswirtschaftlichen Aspekte und die Ertragssteigerung - besonders auch mit IGEL-Leistungen - im Vordergrund standen, fragte die langjährig betreute Ärzteschaft – altersbedingt/krankheitsbedingt - zunehmend auch nach Beratung für die Praxisabgabe. Aus solchen Überlegungen entstand ein Beratungs- und Betreuungs-Programm, das im Rahmen von bewährten Kooperationen mit Unternehmensplanern, Steuerberatern und Rechtsanwälten folgende Leistungsbereiche umfaßt:

• Projektsteuerung des Gesamtvorhabens

• Statusaufnahme und Diagnose

• Optionen der Rentabilitätsverbesserung

• Betriebswirtschaftliche Analyse

• Einwertung der Praxis und Preisfindung

• Gezielte Identifikation von Nachfolgern

• bankgerechte Businessplanung für Nachfolger

• Nachweis von Finanzpartnern und Förderprogrammen

• Nachweis alternativer (privater) Geldgeber

• fachspezifische juristische Vertragsgestaltungen

• Verhandlungsführung

Die Tätigkeit der SMT Unternehmensberatung erstreckt sich auf alle ärztlichen Disziplinen mit regionalen Schwerpunkten in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, im Rhein-Main-Gebiet, im süddeutschen Raum sowie in Berlin. Aktuell sucht SMT für sechs betreute Ärzte Nachfolger für gut eingeführte Praxen (u.a. Allgemeinmedizin, HNO, Innere Medizin, Orthopädie und Reha-Medizin, Neurologie, Urologie). Interessenten können sich direkt mit Herrn Dr. Holger Wille (mobil: 0160–9624-0072) in Verbindung setzen.

Für Rückfragen:

Dr. Holger Wille, Geschäftsführer

SMT Unternehmensberatung UG (haftungsbeschränkt)

Lohstr. 9, 45711 Datteln

Tel./Fax.: 02591-8910610 - mobil: 0160–96240072

E-Mail:

Internet: http://www.smt.coach4biz.de