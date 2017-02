Praxisratgeber ISO 9001:2015: Ein Arbeitsbuch für kleine und mittlere Unternehmen

Qualitäts-, Umwelt,- und Sicherheitsmanagement werden für Unternehmen an Bedeutung gewinnen.

Knapper werdende Ressourcen und steigende Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern an ökologisch gestaltete Produktions- und Arbeitsprozesse führen dazu, dass die neue Norm DIN EN ISO 9001:2015 zu einem entscheidungsrelevanten Parameter für eine erfolgreiche Unternehmensführung wird. Dies gilt in besonderem Maße für kleine und mittlere Unternehmen, davon ist Professor Gerhard Weindler überzeugt.In seinem Praxisratgeber ISO 9001:2015 beschäftigt sich der Wirtschaftswissenschaftler mit der internen Umsetzung und Anwendung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems in mittelständischen Unternehmen unter besonderer Betrachtung von Qualitäts- sowie Umwelt- und Arbeitsschutzaspekten. Ein erfolgreicher Wissens- und Technologietransfer im beiderseitigen effizienten Zusammenwirken von Hochschule und Industrie prägen seine Philosophie.Für seinen Ratgeber hat Weindler Erkenntnisse aus Theorie und Forschung mit persönlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Praxisprojekten in Unternehmen gut verständlich zusammengeführt. Besonders seine vielseitige, branchenübergreifende Praxiserfahrung fließt direkt in dieses Handbuch ein. Die konkreten Handlungsempfehlungen, Checklisten, Abbildungen und zahlreiche Praxisbeispiele ermöglichen es dem Leser, die Inhalte der neuen Norm zu verstehen und sie selbstständig im eigenen Unternehmen erfolgreich zu implementieren. Die Beiträge helfen den Unternehmen, Maßnahmen zur Steuerung der Risikominimierung umzusetzen und Chancen für Verbesserungen zu erkennen. Das Handbuch unterstützt Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte, denn es entspricht dem Geschäftsleben und den Strukturen von mittelständischen Unternehmen.

Praxisratgeber ISO 9001:2015

Ein Handbuch zur Anwendung und

Umsetzung der Norm in Klein- und

Mittelunternehmen (KMU)

Gebunden, 223 Seiten, € 49,90

ISBN 978-3-95663-094-1