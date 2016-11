Prelovee erweitert Führungsteam - Swantje Kahl übernimmt das Marketing des Münchner Start-ups

München, November 2016. Acht Monate nach dem Launch erweitert Prelovee, das Onlineportal für Secondhand-Mode, seine Führungsmannschaft.

Ab sofort übernimmt Swantje Kahl die Verantwortung für das Marketing des Münchner Start-ups und unterstützt damit als Co-Founder Geschäftsführerin Stephanie Neumann und den weiteren Co-Founder Mark Schatz.

Swantje Kahl wechselt von LLOYD Shoes zu Prelovee wo sie in den vergangenen viereinhalb Jahren in verschiedenen Marketingfunktionen tätig war – zuletzt als Teamleitung im Bereich Trade Marketing und E-Commerce. In vorherigen Stationen war sie unter anderem im Konsumgütersegment bei Coty und Campari tätig. Swantje Kahl hält außerdem einen Master of Science in Advanced Marketing Management von der Steinbeis School of Management & Innovation. In ihre neue Funktion bringt sie nun ihre geballten Erfahrungen gepaart mit jeder Menge fachlichem Know-how ein und wird besonderes Augenmerk auf die ganzheitliche Darstellung der Marke über alle relevanten Kanäle legen und an der Auffindbarkeit von Prelovee online sowie in Offline Medien arbeiten. Eine besondere Rolle hierbei wird zukünftig Influencer Marketing spielen. Stephanie Neumann wird sich zukünftig auf den Kernbereich Mode und Trends und auf die Inhalte des Portals konzentrieren, die Akquise weiterer auf Prelovee auffindbarer Partnershops forcieren und zudem den Finanzbereich des Unternehmens verantworten.

Gründerin Stephanie Neumann und Co-Gründerin Swantje Kahl

Langjährige Freundschaft als Basis für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung Stephanie Neumann und Swantje Kahl kennen sich bereits seit dem Beginn ihres gemeinsamen Bachelor Studiums in International Management im bayerischen Deggendorf. Hier ist eine wahre Nord-Süd-Connection entstanden, die eine waschechte Bayerin und ein Nordlicht von der Kieler Küste zusammengeführt hat und auch über etliche berufliche Stationen im In- und Ausland – von Südamerika bis hin nach Thailand – Bestand hat. Im Zuge verschiedener gemeinsamer Backpacking Trips ist schon damals die Idee entstanden, vielleicht einmal zusammen ein Business auf die Beine zu stellen und das gemeinsame Interesse für Mode zum Hauptthema zu machen. Mit dem Einstieg von Swantje Kahl in die von Stephanie Neumann gegründete Prelovee GmbH verwirklichen die Beiden diesen Wunsch nun in ihrer Herzensheimat München.

„Swantje mit ins Boot zu holen war für uns der Jackpot. Was gibt es besseres als eine langjährige Freundin, mit der man sich bereits zu Studienzeiten als Team durch stressige Projektnächte gekämpft hat, zur Geschäftspartnerin zu machen. Die Belastungsprobe ist daher bereits bestanden und Swantje übernimmt mit ihrer umfassenden Erfahrung bei Prelovee nun die Rolle des CMO, eine Schlüsselrolle für unser Geschäftsmodell“, freut sich Stephanie Neumann über die gemeinsame berufliche Zukunft.

Und auch Swantje Kahl schaut motiviert auf die zukünftigen Herausforderungen: „Stephanie ist und war schon immer jemand, der sehr strukturiert, fokussiert und zielgerichtet vorgeht. Eigenschaften, die ich sehr schätze und ich freue mich riesig, damit die beste Grundlage zu haben, Prelovee zur führenden Secondhand Suchmaschine für Mode zu machen. Mit dem stets besten Kosten-Nutzen Verhältnis sowie jeder Menge Kreativität und Mut, werden wir wahre Fashionistas begeistern.“

