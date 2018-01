Kiel, 22.01.2018: Die macio GmbH präsentiert auch in diesem Jahr ihr facettenreiches Leistungsportfolio auf der embedded world in Nürnberg.

Vom 27. Februar bis 01. März 2018 können interessierte Besucher in Halle 4, Stand 551 von macio entwickelte interaktive Embedded Anwendungen erleben und sich über aktuelle Trends und Neuheiten informieren.

Das Unternehmen präsentiert interaktive Anwendungsbeispiele rund um die Themen Embedded Software und Embedded Tools sowie Industrial App Development. Zusätzlich zu diesen etablierten Embedded-Lösungen feiert das von macio entwickelte „mbedded Toolkit“ in Nürnberg seine Prämiere. Es folgt ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Messebesucher am macio-Stand erwartet.

mbedded Toolkit

Wie ein dynamisches und intuitives Human Machine Interface (HMI) auf kleiner und günstiger Embedded Hardware realisierbar ist, können die Besucher am Beispiel einer Hocheffizienzpumpe der Wilo – Stratos MAXO Produktreihe kennenlernen. Das von macio mithilfe einer eigenen deklarativen Programmiersprache entwickelte HMI kann durch einfache Anpassungen für die unterschiedlichen Produkttypen dieser Produktreihe adaptiert werden. macio entwickelt auf Basis des hauseigenen Werkzeugkastens „mbedded Toolkit“ das HMI für weitere geräteübergreifende Produktreihen.

Auch im Jahr 2018 ist macio als embedded-Spezialist auf der embedded world in Nürnberg vertreten. (Quelle: macio GmbH)

Human Machine Interfaces

Das von macio entwickelte und mehrfach preisgekrönte User Interface des Melitta Kaffeevollautomaten lässt die Besucher erleben, wie durch ein intuitives und übersichtliches Design ein perfektes Bedienerlebnis geschaffen werden kann. Der Showcase „Coffee App“ ermöglicht es den Besuchern zudem, auf dem Smartphone oder Tablet ein individuelles Rezept für Kaffeespezialitäten zu erstellen und dieses per Bluetooth LE an den Melitta Kaffeeautomaten zu übermitteln.

Mobile Apps

Mithilfe eines 3D-Modells einer Druckmaschine können Messebesucher die mit der König&Bauer AG entwickelte App der Rapida Druckmaschine testen. Die mit dem Automation App Award 2016 ausgezeichnete Applikation ermöglicht die Kontrolle und Wartung einer Druckmaschine über ein mobiles Endgerät. Die Maschine kann somit auch außerhalb des Leitstandes bedient werden und verschafft dem Nutzer durch die drahtlose Anbindung eine größere Bedienfreiheit.

Die Software- und Design-Experten der macio GmbH stehen auf der embedded world zu Ihren Produktvisionen beratend zur Seite und freuen sich auf Ihren Besuch.