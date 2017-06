Premiere für die Logistik: BluJay Solutions verleiht Soaring Performance Customer Awards für effiziente Logistik-Prozesse

Die Auszeichnung geht an internationale agierende Unternehmen mit besonders effizienten Logistik-Prozessen

Bad Homburg, BluJay Solutions, Marktführer im Bereich Supply Chain-Logistiktechnologie und Betreiber des weltweit größten Handelsnetzwerks Global Trade Network (GTN), hat erstmals die Soaring Performance Customer Awards verliehen: Der Preis, der Anfang Mai im Rahmen der Kundenveranstaltung SOAR 2017 in Chicago vergeben wurde, richtet sich an Unternehmen, die die Vorteile der Digitalisierung für ihre Geschäftsprozesse nutzen und dabei auf die Lösungen von BluJay Solutions vertrauen. Preisträger in diesem Jahr waren unter anderem das Logistikunternehmen Damco und die Zollspezialisten von Livingston International.

Der weltweit tätige Logistik-Anbieter Damco erhielt den Soaring Performance Customer Award in der Kategorie „Global Trade Network“. Damco, die in ihrer deutschen Niederlassung in Hamburg rund 160 Mitarbeiter beschäftigen, konnten durch das neue globale Handelsnetzwerk von BluJay ihre Logistikprozesse beschleunigen. Unternehmen haben im Global Trade Network Zugriff auf 40.000 global vernetzte Partner wie Verlader, Carrier, Spediteure, Lieferanten und externe Logistikdienstleister. Damco konnte durch diese Partnerschaften gesetzte Wachstumsziele deutlich schneller erreichen.

Für eine herausragend umgesetzte „End Customer Experience“ ausgezeichnet wurden die internationalen Compliance-Spezialisten von Livingston International: Es gelang ihnen, durch Einsatz von BluJay-Lösungen die Kundenzufriedenheit zu steigern. Weitere Preisträger sind der Lebensmittelkonzern Rich Products, der dank BluJay eine deutliche Kostenreduktion erzielen konnte, und die Baumarkt-Kette Ace Hardware, die ihre Supply Chain besonders effizient umgestaltet hat.

„Mit dem Soaring Performance Customer Awards zeigen wir, wie Unternehmen von der Digitalisierung und innovativen Lösungen wie dem Global Trade Nework profitieren“, sagt Andreas Heil, Vice President Global Trade Solutions bei BluJay Solutions. „Gerade im bedeutenden Logistikmarkt Deutschland können Unternehmen, die konsequent auf Vernetzung und digitale Prozesse setzen, ihre Wirtschaftlichkeit steigern und so ihre Marktstellung ausbauen.“

Weitere Informationen über BluJay Solutions und das BluJay Global Trade Network finden sich unter: www.blujaysolutions.com