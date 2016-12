Erstmalig veranstaltete der Aktiv-Sportpark Moers mit „Pump up the Gym“ in Zusammenarbeit mit dem neuen Szeneclub „Prince Harrie“ Trainingseinheiten mit House, Elektro und Hip Hop.

Die Trainingshalle wurde kurzerhand in einen hippen Dancefloor verwandelt. Am DJ-Pult sorgten die derzeit angesagten Discjockeys der Region für den passenden Sound. So macht Trainieren doppelt Spaß.

Was bisher nur aus Szeneläden in den großen Einkaufszentren bekannt ist, soll sich jetzt auch in der Moerser Fitnessszene etablieren: Absolute Power mit DJ. „Wir wollen mit ‚Pump up the Gym“ vor allem unsere jungen Mitglieder ansprechen“, erläutert Sonja Schwan-Kirscht vom Aktiv-Sportpark Moers das Konzept. „Bei unserer Premiere legten die DJs Vilano, Daniel Manson und Nelson X auf. Der Sound hat unsere Mitglieder zu wahren sportlichen Höchstleistungen getrieben. Von House über Elektro bis hin zu Hip Hop war alles dabei, was Spaß macht.“

Seit September hat Moers mit „Prince Harrie“ einen neuen Szeneklub, der die Lücke zwischen Ruhrgebiet und Rheinland schließen soll. Betriebsleiter Toby Bryant hat das passende Konzept entwickelt: „Jeden Samstag feiern die Leute bei uns. Dafür stehen zwei Dancefloors zur Verfügung. Jetzt haben wir den Schritt vor die Tür gewagt. Wenn ‚Pump up the Gym’ bei den Mitgliedern des Aktiv-Sportparks Moers gut ankommt, werden weitere gemeinsame Veranstaltungen im neuen Jahr folgen.“

DJ Vilano, Panda „Herrie“ und Sonja Schwan-Kirscht präsentierten coole Beats. © Holger Bernert

[Großes Bild anzeigen]

Für Kathy aus Moers ist dieses Angebot eine gelungene Mischung aus Trainingseinheit und Discobesuch. „Ich habe schon von diesem Mix gehört“, sagt die 22-Jährige. „Allerdings hatte ich keine Lust, bis nach Berlin, München oder Hamburg zu fahren. Jetzt gibt es dieses Angebot auch in Moers. Der Aktiv-Sportpark ist nicht nur Trendsetter in Sachen Fitness, sondern setzt auch Zeichen in diesem Bereich. Ich freue mich schon auf die nächsten Veranstaltungen.“

Und die finden am Donnerstag, 15. Dezember und am Mittwoch, 21. Dezember, jeweils ab 18.30 Uhr, im Aktiv-Sportpark Moers statt. Im Januar kommenden Jahres steigt dann die exklusive Party im Szeneclub „Prince Harrie“ in der Moerser Altstadt statt. Dazu sind alle Mitglieder und deren Freunde eingeladen.

Information: http://www.aktivsportpark.de