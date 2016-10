Premium-Anbindung für Premium-Online-Händler Gartenliebe

Reibungsloser Online-Handel: emMida von Speed4Trade automatisiert Prozesse von Gartenliebe, einem Unternehmen der REWE Group

Altenstadt, 20.10.2016: „Gartenliebe“ entsteht aus dem Zusammenspiel hochwertiger Produkte und ausgefeilter Prozesse. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Mehr, als man vermuten könnte. Denn mit der Softwarelösung emMida hat der Online-Händler Gartenliebe ein vernetztes System aufgebaut, in dem alle Prozesse zusammenlaufen. Ein zentrales eCommerce-Ökosystem speist Online-Shop & Co.

Online-Händler mit Premium-Anspruch

Das Gefühl des Genießens und Erlebens eines schönen Gartens – das ist „Gartenliebe“. Das Wort bezeichnet aber auch einen erfolgreichen, gleichnamigen Online-Händler, die Gartenliebe GmbH. Das zur REWE Group gehörende Unternehmen betreibt seit 2015 ein „Online-Gartencenter mit Herz“, genauer gesagt einen Online-Shop für alle Gartenfreunde. Der Shop lädt dazu ein, bequem von zu Hause aus nach Pflanzen, Pflanzenpflegemitteln, Gartengeräten oder Dekorationsartikeln zu stöbern und sich inspirieren zu lassen. Im breitgefächerten, 10.000-Produkte-starken Sortiment ist für jeden Bedarf das Passende dabei.

Wert legt der Händler auch auf die Premium-Qualität seiner Produkte. Dank dem direkten Beschaffungsprozess wird die Frische der Produkte erhalten. Den Kunden wird außerdem ein Service und Beratungs-Angebot ("Tipps & Tricks vom Garten-Profi") und eine Blüh- und Anwachsgarantie angeboten.

Speed4Trade: „Grüner Daumen” für passende Verbindungen

Hinter den Kulissen von Gartenliebe kommt eine Vielzahl an Systemen mit unterschiedlichen Modulen zum Einsatz. Die Datenverwaltung erfolgte bislang dezentral und der Datenaustausch manuell. Die Systeme kommunizierten nicht miteinander. Die Prozesse sollten in Zukunft gebündelt und automatisiert werden. Der Online-Händler entschied deshalb, mit den Integrationsspezialisten von Speed4Trade Kontakt aufzunehmen. Der eCommerce-Softwarehersteller war den Kölnern schon seit einigen Jahren ein Begriff.

Durchgängige Prozesse für tausende Produkte

Die Integrationsplattform und Middleware emMida von Speed4Trade war die Lösung. emMida verbindet den Gartenliebe-Online-Shop und die bereits vorhandenen Systeme der IT-Infrastruktur (SAP, verschiedene Versandläger und weitere). Außerdem fungiert die Plattform bei dem Unternehmen als PIM-System für das Datenmanagement.

Das Endergebnis: Ein starkes eCommerce-Ökosystem. Die Daten aus emMida befüllen den OXID-Online-Shop und je nach Bedarf noch weitere Kanäle. Auch zu Lieferanten erfolgt der Datenfluss reibungslos. Den Mitarbeitern stehen in emMida alle Daten der 10.000 Gartenliebe-Produkte zur Verfügung. Aus einem vernetzten System heraus können sie komfortabel Artikeldaten und Bilder verwalten, Verkaufsangebote aufbereiten und gleich onlinestellen. Die Bestände und die Mengenverteilung werden von der interaktiven Bestandssynchronisation reguliert, die vergriffene Artikel und Überverkäufe verhindert. Derzeit ist emMida an fünfzehn Arbeitsplätzen bei Gartenliebe eingerichtet.

Feste Wurzeln schlagen: Mit Marktplätzen und weiterem Wachstum

Die Bemühungen tragen jetzt Früchte: Durch das Zusammenspiel der Prozesse kann die Gartenliebe GmbH seinen Online-Shop-Kunden eine optimale Auftragsabwicklung und einen schnellen Versand gewährleisten. Eine gute Ausgangslage für weiteres eCommerce-Wachstum. Das Unternehmen möchte sich als attraktiver Anbieter im Gartencenter-Segment positionieren, sein Sortiment ausbauen und mit Hilfe von emMida über weitere Vertriebskanäle verkaufen. Dafür wurden schon erste „Gehversuche“ bei den Online-Marktplätzen eBay und Amazon unternommen. Patrick Kaiser, Leiter Shop & Content bei der Gartenliebe GmbH, zeigt sich von der Flexibilität der Integrationsplattform und der Unterstützung durch das Team von Speed4Trade überzeugt: „Insbesondere die individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Software in Kombination mit der professionellen Betreuung durch Speed4Trade tragen zum Erfolg der Gartenliebe GmbH bei.“

Die gesamte Success Story und weitere Details sind zu finden unter: https://www.speed4trade.com/downloads/Speed4Trade-Success-Story-Gartenliebe.pdf