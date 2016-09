Presseinformation: Tobias Hönning mit neuer Aufgabe bei Place Value

München, 26.09. 2016. Dauerhaft erfolgreiches Wachstum erfordert die stete Anpassung der Strukturen und den Einsatz der entsprechenden Profis für alle Bereiche.

Im Zuge ihrer kontinuierlichen Expansion hat deshalb die Hotelmanagementgesellschaft Place Value (ehemals BHKV Hospitality GmbH) Tobias Hönning zum Vice President Hotel Organisation Germany berufen.

Der 36jährige Hotelfachmann, der zuletzt in Doppelfunktion das Mercure Hotel München Ost Messe und das ibis Styles München Ost Messe geleitet hat, berichtet direkt den beiden Geschäftsführern Martin Kemmer und Armin Beckemeyer. Die Place Value mit Stammsitz in München/Grünwald betreibt aktuell sieben Hotels*, drei weitere werden in den nächsten beiden Jahren eröffnet.

„Wir haben in der Hotelentwicklung eine Menge vor und wollen unsere Marktanteile weiter ausbauen. Umso wichtiger ist es, dass wir für die einzelnen Hotels einen direkten Ansprechpartner haben, dessen Verantwortungsbereich neben strategischen Aufgaben u.a. die stete Qualitätssicherung, Definition und Einhaltung von Produktstandards sowie der Corporate Identity, geplante Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen und schließlich die Mitarbeiterförderung umfasst“, so Kemmer.

Gerade der Bereich Human Resources gewinne im Sinne der Mitarbeiterbindung (Employer Branding) und des Wettstreits um die besten Fachleute (War for Talents) zudem an Bedeutung. Tobias Hönning: „Wir werden hier neue Wege gehen und bereits in den kommenden anderthalb Jahren mit diversen Projekten zur Entwicklung und Fortbildung von Führungskräften vor der Welle schwimmen.“

Als Hotelexperte, der trotz jugendlichen Alters bereits reichlich Hoteldirektoren-Erfahrung in Augsburg und München gesammelt hat, verbinde der neue Vice President Hotel Organisation laut Aussage von Kemmer „das nötige Know-how mit einem großen und funktionierendem Netzwerk sowie der Offenheit für neue Wege“. Gerade die vergangenen beiden, sehr erfolgreichen Jahre als General Manager im Hotelpark Messe Ost hätten „eindrucksvoll gezeigt, dass Tobias Hönning die richtige Verstärkung für ein dynamisches Unternehmen wie die Place Value ist“.

Hönning selbst freut sich auf die neue Aufgabe und die „große Herausforderung, in dem rasant steigenden Mitbewerber-Angebot des 21. Jahrhunderts Antworten zu finden und zu geben.“ Dabei hat er auch einen ganz persönlichen Wunsch: „Als ursprüngliches AccorHotels-Eigengewächs arbeite ich natürlich auch darauf hin, dass wir bald wieder ein AccorHotels-Haus eröffnen oder ein bestehendes Hotel in unser Portfolio aufnehmen.“

*Mercure Hotel München Ost Messe, ibis Styles München Ost Messe, ibis Styles Hildesheim, Comfort Hotel Friedrichshafen, Comfort Hotel am Medienpark Unterföhring, Comfort Hotel Ulm Blaustein, Comfort Hotel Frankfurt/Main Airport West, Comfort Hotel Monheim am Rhein und Styles Hotel Piding/Salzburg