Pressemitteilung: VCK Logistics expandiert

Die VCK Logistics SCS Projects GmbH eröffnet im April 2017 ihren bislang größten deutschen Standort im Gewerbepark Duisburg an der Rheindeichstraße.

Der Logistikdienstleister übernimmt als Ankermieter im April die erste neu errichteteLogistik-Halle des revitalisierten Gewerbeparks.Das neue Lager bietet dem schnellwachsenden Logistikdienstleister optimaleBedingungen für sein aktuelles Großprojekt: Die VCK Logistics SCS Projects GmbHerrichtet in Duisburg das European Supply Hub, mit einer Größe von 30.000Quadratmetern zusammenhängender Hallenfläche, für ein großes Unternehmen ausder Telekommunikationsbranche. Die bisherigen Standortflächen der VCK Logisticswerden nahezu verdoppelt. Durch den Neubau kann sich das Unternehmen flexibelauf das anspruchsvolle Projekt einstellen und so laut der Geschäftsführung, vertretendurch Dirk Völker und Michael Wortmann, dem Kunden von Anfang an größtmöglicheEffizienz garantieren.Im Fokus der VCK Logistics stehen logistische Dienstleistungen und Mehrwertservicesfür Kunden aus der High-Tech-, IT- und Telekommunikationsbranche.

Hervorragende Infrastruktur, Umweltgedanke & Schaffung von Arbeitsplätzen

Dirk Völker sieht zudem viele Vorteile in der Lage des Gewerbeparks Duisburg:

„Der neue Standort zeichnet sich durch einen hervorragenden Anschluss an die

verkehrstechnische Infrastruktur aus. Sowohl die Land-, Wasser- und Luftanbindung

als auch der Schienenverkehr bieten optimale Voraussetzungen.“

Auch Umweltschutz wird am neuen VCK Logistics Standort groß geschrieben. So

wurde bei der Errichtung stark auf eine energieeffiziente Bauweise geachtet.

Anfallende Verpackungsabfälle werden nach Material getrennt, einer

Wiederverwendung zugeführt oder über die integrierten Werkstoffhöfe

umweltschonend entsorgt. Auf dem Dach des Gebäudes ist zudem eine Grünfläche

geplant, die sich ebenfalls positiv auf die Umwelt auswirkt. Im Gebäude ermöglichen Sensorsteuerungen eine sparsame Verwendung von Ressourcen wie Wasser und

Strom.Die Expansion von VCK Logistics wird zur wirtschaftlichen Stärkung der Region undauch zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.Die VCK Logistics SCS Projects GmbH ist Teil der niederländischen VCK Group, diebereits seit 1915 existiert. Aktuell arbeiten rund 685 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in den Niederlanden, Deutschland. Schweiz undSingapur.