PrestaShop beauftragt Hasselkus PR weltweit führender E-Commerce-Softwareanbieter mit deutschsprachiger PR

Paris/Berlin (Hasselkus PR – 31. Januar 2017) – Einer der weltweit führenden E-Commerce Shopsoftwareanbieter PrestaShop beauftragt Hasselkus PR mit der Pressearbeit für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Bereits im Jahr 2016 begleitete Hasselkus PR erfolgreich die Einführung von PrestaShop 1.7 im deutschsprachigen Markt und wird auch für 2017 der Ansprechpartner für Journalisten und Blogger sein.



Wachstum im deutschsprachigen Raum ausweiten

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hasselkus PR unsere Pressearbeit im deutschsprachigen Raum intensivieren werden. Die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz sind wichtige Pfeiler in unserer weltweiten Expansionsstrategie. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Hasselkus PR, die Markenbekanntheit von PrestaShop in diesen Ländern weiter zu erhöhen und noch mehr Händler von PrestaShop zu überzeugen.“, so Hagen Meischner, Country Manager DACH bei PrestaShop. Das Jahr 2017 ist für PrestaShop ein ganz besonderes. Vor genau zehn Jahren, im Mai 2007, wurde der E-Commerce-Softwareanbieter in Frankreich gegründet und feiert dieses Ereignis mit einer großen Party im Juni 2017 in Paris. Auch inhaltlich hat PrestaShop im Jahr 2017 einiges zu bieten. Neben der Fokussierung auf den Schwerpunkt User Experience, der Unterstützung der Händler beim Wachstum mit verschiedenen White Papers (u.a. zu Google Shopping) sowie wichtigen Produkt Updates, um die Bedienung von PrestaShop noch einfacher und intuitiver zu gestalten. Zudem wird Hagen Meischner als E-Commerce-Experte auf verschiedenen Fachmessen, wie der E-Commerce Berlin Expo, der Internet World in München oder dmexco in Köln vertreten sein.



Kostenlose E-Commerce-Software für jeden Zweck

PrestaShop stellt weltweit mehr als 250.000 Onlinehändlern eine der innovativsten E-Commerce-Lösungen mit mehr als 350 Funktionen für einen erfolgreichen Onlineshop kostenlos zur Verfügung. Dabei ist PrestaShop einfach verständlich, effizient und intuitiv gestaltet und verfügt über durchdachte Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, sich gegen ihre Konkurrenz zu behaupten. Die Software ist so gestaltet, dass sie unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche problemlos eingesetzt werden kann. So ist im Jahr 2016 der Onlineshop fischkaufhaus.de, der mit PrestaShop erstellt wurde, in der Kategorie Essen & Trinken mit dem renommierten Shop Usability Award ausgezeichnet worden.



Über PrestaShop

PrestaShop wurde 2007 gegründet und stellt eine kostenlose E-Commerce-Software zur Verfügung, die auf dem innovativen Open Source-Prinzip basiert. Derzeit setzen mehr als 250.000 E-Commerce-Shops in 180 Ländern PrestaShop ein. Das Unternehmen und seine Community ermöglichen es den E-Commerce-Händlern, schnell und kostengünstig einen professionellen und dabei individuellen Onlineshop zu erstellen. PrestaShop steht auf der 2016 Inc. Liste der 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas und erhielt den CMS Critic Award als beste E-Commerce-Lösung für KMUs. PrestaShop ist mit einem eigenen Büro in Berlin vertreten, von wo aus der deutsche, österreichische und Schweizer Markt betreut wird. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA und Frankreich und wird von XAnge Private Equity, Seventure Partners und Serena Capital finanziert.