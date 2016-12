Priesterkleidung: Zuversicht und Trost spenden

[Issigau, 09.12.2016] In der dunklen Jahreszeit sehnen sich viele Menschen nach ein wenig Zuspruch und Trost.

Viele finden den Weg in den Gottesdienst, schenken dem Mann in der Priesterkleidung ihr Vertrauen. Schließlich ist man hier geborgen und wähnt sich sicher. Manchmal prägen auch Erinnerungen aus der eigenen Kindheit, die erste Kommunion, die prachtvollen Paramente. Der Glanz, der uns als Kind fasziniert hat, verliert nicht an Bedeutung, was in der heutigen Zeit ein wichtiger Messpfeiler ist. So vieles unterliegt dem Wandel, aber das Collarhemd oder die Priesterkleidung sind wie eh und je.

Solch beibehaltene Traditionen spenden Trost. Trost, der in dunklen Stunden unersetzlich wird und nur zu gerne von Menschen mit Schicksalsschlägen oder in einsamen Stunden empfangen wird. Der vertraute Anblick vom Collarhemd mit dem steifen Kragen, die wallende Priesterkleidung im strahlenden Weiß: All das bestärkt das Gefühl, dass sich nicht zwangsläufig alles verändert. Beständigkeit ist wichtig und dennoch wird sie oftmals unterschätzt. Selbst für ein Kind sind Rituale von essentieller Bedeutung. Das wird uns erst bewusst, wenn diese Rituale an Wiederholung einbüßen und fehlen. Sie hinterlassen Lücken, für die es keinen Ersatz gibt.

Priesterkleidung gibt es in verschiedensten Ausführungen, die sich im Laufe der Zeit doch verändert haben, aber ihrer grundsätzlichen Tradition treu bleiben.

Selbst die Herstellung der Paramente und deren Nutzung im Gottesdienst haben sich bis heute bewahrt. Auch hier finden Rituale statt. Sie zu ändern würde Menschen vor den Kopf stoßen. Der Mensch sucht den Fortschritt, aber nicht in allen Bereichen würde er ihn tatsächlich gutheißen.