Prodatic mit "Software Made in Germany" Qualitätssiegel ausgezeichnet

Wermelskirchen, 22.12.2017 – Das Enterprise Ressource Planning System ERP 2 der Wermelskirchener Prodatic GmbH erhält die begehrte Auszeichnung „Software Made in Germany“ durch den Bundesverband IT-Mittelstand verliehen.

Bewertet wurden hierfür Leistungen in den Kategorien Kosteneffizienz, Usability und Investitionssicherheit. Doch was zeichnet Qualitätssoftware eigentlich aus?

Qualität & Know-How als Leitmotiv

Der Wermelskirchener Software Produzent PRODATIC ist vom BUNDESVERBAND IT-MITTELSTAND e.V. (BITMi) mit dem Gütesiegel „Software Made in Germany“ ausgezeichnet worden. Dr. Oliver Grün, BITMi-Präsident und Vorstand der GRÜN Software AG, überreichte das Gütesiegel an die erfreute Geschäftsführerin Diana Philipp. Die Enterprise Ressource Planning Software ERP 2 zeichnet sich laut Grün vor allem durch Anwenderfreundlichkeit, Flexibilität, ein durchdachtes Design und Kosteneffizienz aus. Zudem wird das Produkt von einem kompetenten Kundenservice flankiert und bewährt sich seit vielen Jahren erfolgreich in der Praxis.

Ausgezeichnete Qualität

In der Laudatio erwähnt BITMi-Präsident Dr. Oliver Grün, dass ERP 2 alle Eigenschaften vereint, die Unternehmen von einer modernen und zukunftssicheren Software erwarten können und hebt besonders die Kosteneffizienz, die Flexibilität bei Anpassungen sowie den modularen Aufbau der Software hervor.

Die Auszeichnung ist für Prodatic ein wichtiges Qualitätsmerkmal und bietet Kunden künftig eine Orientierung bei der Auswahl von ERP Systemen aus deutscher Entwicklung. Wie zahlreiche Unternehmen auch, arbeitet Prodatic künftig eng mit dem BITMi zusammen um das Gütesiegel „Software Made in Germany“ als weltweit anerkanntes Qualitätsmerkmal für Software Produkte aus Deutschland zu etablieren.

Über Prodatic



Seit über vier Jahrzehnten ist die Prodatic EDV-KOnzeote GmbH Produzent von modularer Unternehmenssoftware und bildet mit Enterprise Ressource Planning (ERP) Software komplexe Unternehmens- und Geschäftsprozesse in mittelständischen Unternehmen digital ab. Unternehmer aus Handel und Industrie setzen seit vielen Jahren auf die integrative Software von Prodatic und stellen durch den Einsatz einen zukunftssicheren Geschäftsbetrieb sicher.





Über BITMi



Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) ist der einzige IT-Fachverband, der die Interessen des IT-Mittelstands unabhängig von IT-Großunternehmen, Parteien oder staatlichen Einrichtungen vertritt. Er repräsentiert die Interessen von mehr als 1.300 mittelständischen IT-Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatzvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Der Verband engagiert sich für freien Technologiezugang, schaltet sich in Standardisierungsprozesse ein, fördert gezielt technologische Innovationen, unterstützt kooperative Geschäftsmodelle und die Weiterqualifizierung von IT-Fachkräften. Der BITMi ist politisch aktiv, beim Deutschen Bundestag akkreditiert und in der EU vertreten.

PressekontaktPRODATIC EDV Konzepte GmbHArmin LeitnerBurger Strasse 28D-42929 WermelskirchenTel.: +49 (0) 2196 88759-0Fax: +49 (0) 2196 88759-80eMal:Web: http://www.prodatic.com © 2017 Prodatic EDV Konzepte GmbH