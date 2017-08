Produktionshallen im Sommer kostengünstig und flexibel kühlen

Herborn, August 2017 – Die Firma Portacool LLC ist weltweit führend in der Herstellung von mobilen Verdunstungsluft-Kühlgeräten und bietet mobile Lösungen für den Einsatz in Fertigungs- und Produktionshallen, wie auch für Lager- und Logistikhallen jeder Größe an. Die Geräte sind für den Dauerbetrieb konzipiert und im Vergleich zu fest installierten Klimaanlagen deutlich energie-effizienter und kostengünstiger im Betrieb.

Die Geräte der JETSTREAM- und der HURRICANE-Serie von Portacool ™ sind aufgrund verschiedener Leistungsklassen ideal, um die Umgebungsluft auf kleinen und großen Flächen in Hallen schnell und einfach herunter zu kühlen. Als Kühlmittel kommt einfaches Leitungswasser zum Einsatz, dass über spezielle Filtermatten läuft - dabei wird das physikalische Prinzip der Verdunstungskälte angewendet. Die Aggregate von Portacool™ sind mobil und flexibel einsetzbar, sind ohne Installation an jedem 230-Volt-Anschluss sofort betriebsbereit und kühlen dort, wo das Personal unter hohen Temperaturen leidet. Für Arbeitgeber können Portacool™ Kühlgeräte die Lösung sein, um sofort Maßnahmen zur Senkung der Raumtemperatur am Arbeitsplatz umzusetzen. In wenigen Minuten kann dort gezielt Kühlung verschafft werden, wo Arbeitskräfte unter hohen Temperaturen leiden - und damit die Konzentration und auch das Leistungsvermögen. Verschiedene Untersuchungen weisen nach, dass bei hohen Temperaturen das Unfallrisiko zunimmt, so dass durch die gezielte Kühlung im Arbeitsplatzbereich die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Die Portacool ™ Verdunstungsluft-Kühler decken – je nach Leistungsklasse – eine Fläche von ca. 104 m² bis zu 580 m² ab. Dabei werden vom JETSTREAM 240 bis zu 7.600 m³ Luft/Stunde und beim größten Gerät, dem HURRICANE 370, bis zu 48.400 m³ Luft/Stunde durchmengt und herunter gekühlt. In sehr großen Hallen können mehrere Geräte parallel betrieben und die Kühlleistung damit skaliert werden. Für eine kleine Werkstatt ist ein Portacool ™ Gerät der unteren Leistungsklasse oftmals schon ausreichend. Seit über 25 Jahren sind die Verdunstungsluftkühlgeräte von Portacool™ im Handwerk, der Industrie, der Logistikbranche oder auch im Agrarbereich im Einsatz. Seit dem Sommer 2017 werden die Portacool™ Geräte von der TECFORS Germany GmbH & Co. KG als Vertriebspartner des Herstellers Portacool LLC (Center, Texas / USA) in Deutschland angeboten. Weitere Informationen, technische Daten und beispielhafte Verbrauchsberechnungen erhalten Sie per eMail unter oder kontaktieren Sie das Vertriebsteam telefonisch unter 02772 / 57 37 46.

