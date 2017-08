Produktionshallen in den warmen Sommermonaten kostengünstig kühlen

Herborn, August 2017 – Portable Verdunstungsluft-Kühlgeräte mit einem hohen Luftdurchsatz von bis zu 48.000 m³ / Stunde und einer Kühlleistung bis zu 580 m² sind gut geeignet für die Hallenkühlung.

In großen Produktionshallen ist die Klimatisierung in den warmen Sommermonaten oftmals problematisch und mit Kältemaschinen zudem sehr kostenintensiv.

Hier bietet die TECFORS eine interessante, kostengünstige Alternative zu fest installierten Klimaanlagen an, um Hallen für Produktion und Fertigung zu kühlen: Verdunstungsluft-Kühlgeräte eignen sich ideal zur Hallenluftkühlung und nutzen das altbewährte physikalische Prinzip der Verdunstungskühlung von Wasser, auch als adiabate Kühlung bezeichent: Durch die Verdunstung von Wasser wird der Umgebungsluft Wärme entzogen und rasch tritt ein Kühleffekt ein.

Mobile Verdunstungsluft-Kühlgeräte der Firma Portacool LLC sind weltweit seit über 25 Jahren im Einsatz in Produktions- und Fertigungshallen sowie Lager- und Logistikhallen jeder Größe. Diese Geräte sind für den Dauerbetrieb im gewerblichen Bereich konzipiert und im Vergleich zu fest installierten Klimaanlagen deutlich energie-effizienter und kostengünstiger im Betrieb.

Aufgrund der verschiedenen Leistungsklassen der JETSTREAM- und der HURRICANE-Modelle von Portacool ™ eignen sich diese ideal, um die Umgebungsluft auf kleinen und großen Flächen schnell herunter zu kühlen. Als Kühlmittel kommt dabei einfaches Leitungswasser zum Einsatz, dass über spezielle KUUL-Comfort™ Filtermatten verdunstet wird.

Alle Verdunstungskühler von Portacool™ sind mobil und flexibel einsetzbar, sind ohne Installation an jedem 230-Volt-Anschluss sofort betriebsbereit und kühlen dort, wo das Personal unter hohen Temperaturen leidet. Die Kühlleistung bei einem Luftdurchsatz von bis zu 48.000 m³ / Stunde ist enorm; die Anschaffungskosten für Portacool™ Geräte liegen bei einem Bruchteil gegenüber denen von fest installierten Kältemaschinen.

Je nach Leistungsklasse decken die Kühlgeräte eine Fläche von ca. 104 m² bis zu 580 m² ab. Dabei werden beim kleinen Modell JETSTREAM 240 bis zu 7.600 m³ Luft / Stunde und beim größten Gerät, dem HURRICANE 370, bis zu 48.400 m³ Luft / Stunde durchmengt und herunter gekühlt. In sehr großen Hallen können mehrere Geräte parallel betrieben und die Kühlleistung damit skaliert werden.

Seit dem Sommer 2017 werden die Portacool ™ Geräte von der TECFORS Germany GmbH & Co. KG als Vertriebspartner des Herstellers Portacool LLC (Center, Texas / USA) in Deutschland angeboten. Weitere Informationen, technische Daten und beispielhafte Verbrauchsberechnungen erhalten Sie per eMail unter oder kontaktieren Sie das Vertriebsteam telefonisch unter 02772 / 57 37 46