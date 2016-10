Produktneuheit von blue-fingerprint: Flimmerfreies LED Panel „Sunshine“ mit installationsfertigem Tageslichtsensor

Das Unternehmen blue-fingerprint aus Neuburg an der Donau stellt sein neuestes Produkt vor: Das flimmerfreie LED Panel „Sunshine“ mit einem bereits installationsfertigem Tageslichtsensor.

Dieser Sensor ist speziell auf das hochwertige Vorschaltgerät abgestimmt wodurch sich der Installationsaufwand für den Elektroinstallateur im Vergleich zu anderen Lösungen, z. B. dem DALI Bussystem deutlich verringert. Der Tageslichtsensor kann für bis zu zehn Vorschaltgeräte gleichzeitig eingesetzt werden.

Ein Tageslichtsensor erzielt ein optimales Energieeinsparungs-potenzial für Endkunden, da sich die Lichtmenge des „Sunshine“ LED Panels automatisch an anpasst. Der Tageslichtsensor misst den ihn umgebenden Lux-Wert und steuert entsprechend das dimmbare Panel, um im Raum eine konstante Helligkeit und Beleuchtung herzustellen. Insbesondere Ladengeschäfte oder Büroräume können so von dieser Technologie profitieren.

Das Panel „Sunshine“ ist durch sein hochwertiges Vorschaltgerät auch in den unteren dimmbaren Bereichen flimmerfrei wodurch ein angenehmes Arbeits- oder Wohnklima erreicht wird. Die LED Beleuchtung überzeugt ohne künstliche Zugabe von blauen Lichtanateilen durch ihre hohen Lumen pro Watt-Werte.

Diese Panele bietet blue-fingerprint sowohl in einer Standardvariante bis 130 Lumen/Watt an als auch in einer Duplexvariante, die gleichzeitig eine direkte und indirekte Beleuchtung beinhaltet.

Das bayrische Unternehmen blue-fingerprint hat sich im Bereich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spezialisiert und möchte mit seinen Produkten einen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang im Bereich Energie leisten.