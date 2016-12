Prof. Federrath will die IT-Sicherheit in Hamburger Unternehmen verbessern

Durch den spektakulären Angriff auf Kunden der Telekom rückt wieder einmal die Thematik der IT-Sicherheit in den Fokus: Themen wie Datenschutz und Cyberattacken haben es nicht nur in die Tageszeitungen und abendlichen Nachrichtensendungen geschafft, sondern zeigen Handlungsbedarf – sowohl bei den Unternehmen als auch in der Politik.

In den Hintergrund gerät dabei jedoch, dass in vielen Firmen immer noch sehr grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen unberücksichtigt bleiben. Gerade dies ist ein Anliegen von Prof. Dr. Hannes Federrath, Leiter des Arbeitsbereichs „Sicherheit in verteilten Systemen“ am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg, der in den letzten Tagen speziell zu den Themen Hacker-Angriffe und Cyberkriminalität in den deutschen Medien (Tagesthemen, NDR Aktuell) befragt wurde. „Viele kleine und mittlere Unternehmen gehen extrem sorglos mit der Sicherheit ihrer Hardware und Daten um, dabei sind z.B. das Einspielen regelmäßiger Updates und die Verwendung von Firewalls und Intrusion-Detection-Systemen heutzutage Mindestvoraussetzungen“, sagt Prof. Federrath. „Heute braucht jedes Unternehmen, egal ob klein, mittel oder groß, ein professionelles Schutzkonzept.“ Da sich sowohl die Technik als auch die Angreifer schnell weiterentwickeln, muss dieser Schutz auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dafür braucht es nicht nur Technik, sondern auch speziell ausgebildetes Personal, das in der Firma kontinuierlich mit diesem Thema betraut ist. Federrath erklärt: „Viele Cyberangriffe sind automatisiert. Die Täter suchen dann kein spezielles Ziel, sondern allgemein nach Sicherheitslücken in IT-Infrastrukturen. Deswegen wird jede Firma irgendwann auf die eine oder andere Weise angegriffen.“ Prof. Federrath hat speziell für Unternehmen eine Weiterbildung zum Thema IT-Sicherheit entwickelt. Sie wird unter seiner Leitung von im Team zusammenarbeitenden und forschenden Dozenten des Fachbereichs Informatik durchgeführt. Die Weiterbildung vermittelt die spezifischen Kenntnisse, die notwendig sind, um die IT-Infrastruktur eines Unternehmens abzusichern und gegen Angriffe von außen und innen zu schützen. Das einwöchige Seminar findet erstmalig in der Zeit vom 20.03. bis 24.03.2017 ganztägig statt. Ort: Universität Hamburg, Schlüterstraße 51, 20146 Hamburg Die Weiterbildung ist produktneutral angelegt, d.h. das vermittelte Praxiswissen ist universell anwendbar. Dadurch bleibt das Erlernte auch unter veränderten Bedingungen (neue Produkte, neue Verfahren, Änderungen der Sicherheitslage etc.) anwendbar. Weitere Informationen

Dr. Matthias Bonnesen / Dr. Michaela Tzankoff

E-Mail: /

Tel. 040/428 38-9713, -9715

http://www.aww.uni-hamburg.de/weiterbildung/min.html

12.12.2016 15:13

Klick zum Thema: Sicherheit Unternehmen

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_830160

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben