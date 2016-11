Prognose: Produktion von naturgummibasierten Produkten soll bis 2023 um rund 6,2 Prozent steigen

Die Nachfrage nach Kautschuk und daraus hergestellten Produkten steigt weltweit an. Einer aktuellen Prognose aus den USA zufolge, wird allein der Bedarf an Schutzhandschuhen auf Kautschukbasis bis zum Jahr 2023 um 6,2 Prozent steigen.

Die TIMBERFARM GmbH ist seit Jahren erfolgreich auf diesem lukrativen Rohstoffmarkt tätig.

Was schon seit Langem für die Automobilindustrie gilt, trifft nun auch auf weitere Branchen zu: Produkte aus Kautschuk boomen. Allein der Bedarf an Schutzhandschuhen aus Kautschuk, die vor allem im medizinischen Bereich, in der Lebensmittelindustrie, aber auch in der verarbeitenden Industrie zum Einsatz kommen, soll in den nächsten sieben Jahren um 6,2 Prozent steigen. Gründe dafür sind weltweite Produktionssteigerungen sowie erhöhte Sicherheitsstandards – auch in den Schwellenländern.

Ein Großteil der weltweiten Kautschukproduktion findet in der Automobilindustrie Verwendung, in erster Linie zur Herstellung von Autoreifen. Doch auch in vielen weiteren Produkten des täglichen Lebens findet sich Kautschuk. Dazu gehören unter anderem Gummistiefel, Schnuller, Radiergummis, Schuhsohlen und auch Arbeitshandschuhe, die ihren Trägern Schutz vor Feuchtigkeit, Keimen oder Säuren bieten. Demzufolge ist Kautschuk ein Erzeugnis, das flächenübergreifend in Branchen eingesetzt wird, die sich einer steigenden Nachfrage erfreuen. Die Beliebtheit von Naturkautschuk resultiert auch daher, dass es bisher nicht gelungenen ist, synthetischen Kautschuk in vergleichbarer Qualität herzustellen. Hinzu kommt, dass es sich bei Kautschuk um einen natürlichen, nachwachsenden Rohstoff handelt, der also gerade wegen seiner natürlichen Eigenschaften und seine natürlichen Abbauform geschätzt wird.

Die TIMBERFARM GmbH betreibt Naturkautschukplantagen im zentralamerikanischen Panama, einem der klassischen Produktionsstandorte für den Rohstoff. Das Unternehmen übernimmt sowohl Pflege und Bepflanzung, Unterhalt wie auch Verwertung des gewonnenen Kautschuks.

TIMBERFARM legt besonderen Wert auf eine umweltschonende und dennoch ertragreiche Bearbeitung der Anbauflächen. Dafür sind zahlreiche Agrar- und Forstingenieure im Einsatz. Wenn ein Baum nach rund 15 Jahren kein Kautschuk mehr produziert, wird sein hochwertiges Holz als Rohstoff verkauft. Ein Ende des Wachstums auf dem Kautschukmarkt ist nicht abzusehen. Im Gegenteil: Gerade die ostasiatischen Schwellenländer haben einen immer höheren Kautschuk-Bedarf. Auf nachfragestarken Märkten bleiben nicht nur die Preise gleichbleibend hoch, sie spülen auch attraktive Renditen in die Portemonnaies derjenigen, die in das Produkt investiert haben. Die TIMBERFARM GmbH sieht sich daher für die kommende Marktentwicklung gut aufgestellt und auch die Investoren können weiter profitieren.

Weitere Informationen gibt es unter http://www.timberfarm-gmbh.de

Video-Eindrücke unter https://www.youtube.com/watch?v=EiZWWUnHMLs