Prominente Unterstützung - Kalle Haverland offizieller Botschafter des Fördervereins KinderLeben e.V.

Er ist Schauspieler, Musiker, Entertainer, Kultfigur – Kalle Haverland konnte sein künstlerisches und kreatives Talent bereits in Vorabendserien wie dem „Großstadtrevier“ oder der Erfolgsserie „GZSZ“ unter Beweis stellen.

Kalle Haverland (m.) ist nun Botschafter des Fördervereins KinderLeben e.V.: (li)Ester Peter, Vereinsvorstand, (re.) Rosi Pulst, betroffene Mutter. Foto: Ariane Kirschnick

Auch in verschiedenen Werbe – oder Kinofilmen (Werner „Eiskalt“) wirkte das aus St. Pauli stammende Hamburger Urgestein mit, mimt den harten, fiesen Bösewicht, der immer einen kessen Spruch parat hat. Im realen Leben hat Kalle Haverland zwar auch immer einen kessen Spruch auf Lager, aber im Innern seiner rauen Biker-Schale besitzt er ein weiches, gütiges Herz, das für die Schwachen und Hilflosen in unserer Gesellschaft schlägt. So ruft das Multitalent als Schirmherr für „Bikers Blood For Help“ Motorradfans zum regelmäßigen Blutspenden auf, bietet Musikern und Künstlern mit verschiedenen Veranstaltungen im Langenhorner „Kult Café“ Bühne und Raum für ihr Talent und hilft Obdachlosen in Hamburg mit der Verteilung von Kleidung, Hygieneartikel oder Geldspenden.Nun möchte Kalle Haverland als offizieller Botschafter des Fördervereins KinderLeben e.V. auch lebensverkürzend erkrankten sowie mehrfach behinderten Kindern und ihren Familien helfen. Pläne für eine gute, gemeinsame Zusammenarbeit wurden bereits geschmiedet. „Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Kalle Haverland für unsere Arbeit gewinnen konnten“, freut sich Ester Peter, Vorstand des Fördervereins KinderLeben e.V.Weitere Informationen über Kalle Haverland gibt es unter www.kallehaverland.de

Was wir tun

Der Förderverein KinderLeben e.V. hilft Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Beratung, finanzieller Unterstützung und Begleitung damit diese wieder am normalen Leben teilnehmen können und integriert werden. Oft werden für Therapien und -Geräte nur teilweise oder gar nicht die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Daher liegen uns die unterschiedliche Angebote und Projekte sehr am Herzen.Wir danken allen, die uns ermöglicht haben Kindern und ihren Familien zur Seite zu stehen.

Im Folgenden eine kleine Auswahl unserer Projekte, für welche der Förderverein KinderLeben e.V. finanzielle Unterstützung benötigt:

-Beschaffung medizinischer Geräte für lebensverkürzend erkrankte Kinder (z.B. Sauerstoff- oder Beatmungsgerät)

-Therapiehilfen, wie Musik- und Aromatherapien

-Ausflüge mit den lebensverkürzend erkrankten Kindern, ihren Eltern, Geschwistern und ihrem gesamten familiären Umfeld

-Trauergruppen (Nachbetreuung von Hinterbliebenen)

-finanzielle Unterstützung von in Not geratenen, betroffenen Familien mit lebensverkürzend erkrankten, chronisch schwerst- und krebskranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (z.B. Therapiegeräte, Beerdigungszuschüsse)