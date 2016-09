„Es ist traurig und es ist schwer zu sterben. Aber mein Tod erscheint mir nicht schmerzlicher als mein Leben.“ 1918 ist der österreichische Expressionist Egon Schiele verstorben.

Seine Gemälde und Zeichnungen zählen zu den bedeutendsten Werken der Wiener Moderne. Das liegt einerseits an Schieles malerischem Talent, andererseits auch daran, dass sowohl das Werk Schieles als auch seine Person aneckten. Diese Wirkung hält bis heute an, ab Anfang Oktober 2016 läuft der Spielfilm „Egon Schiele – Tod und Mädchen“ in den österreichischen Kinos, ab dem 17. November in Deutschland. Patrick Karez‘ Romanbiografie über Egon Schiele erscheint schon im September im Hamburger acabus Verlag. Sie schildert die Provokationen, geht dabei auf Schieles Werke ein und skizziert dessen Leben nachvollziehbar und aufschlussreich.

Hamburg, 27.09.2016 Wie sein Lehrer und Vorbild Gustav Klimt als Vertreter des Wiener Jugendstils, gilt auch Egon Schiele auf dem Gebiet des Expressionismus als bahnbrechend. So außergewöhnlich wie die Künstler waren, so außergewöhnlich schreibt Patrick Karez. Wie in seiner Romanbiografie zu Klimt, greift Karez auch bei Schiele auf einen ungewöhnlichen Schreibstil zurück: Er schreibt beinah gänzlich ohne Kommata, an ihrer statt setzt er Punkte und ahmt somit den Malstil Klimts nach. „Egon Schiele“ kann als Fortsetzungswerk zu „Gustav Klimt“, im Jahre 2014 erschienen, verstanden werden. Die Bücher bauen jedoch nicht aufeinander auf.

Von Schieles Kindheit über seine Jugend und Ausbildung bis hin zum Gefängnisaufenthalt, dem Eheleben und schließlich dem Tod verfolgt die Biografie die nachweislichen Lebensumstände des Expressionisten. Die verbleibenden Lücken im Leben Schieles vermag Karez authentisch zu füllen. Der Leser erhält bei der Lektüre einen Eindruck von Egon Schiele, wie es ihn vorher noch nicht gab: Anstatt sich ausschließlich auf den Künstler zu versteifen, sucht Karez auch immer wieder nach dem Menschen Egon Schiele. Der Wiener Autor beschönigt den Künstler und dessen Taten nicht. Die Romanbiografie zeigt viele Unfähigkeiten, Unzulänglichkeiten und die Sturheit Schieles auf. Weitere interessante Aspekte liefern die historischen Umstände Österreich-Ungarns, die Karez geschickt in seinen Text einbindet, wobei er so ein äußerst umfangreiches und historisch korrektes Bild der Zeit und des Landes kreiert. Voraussichtlich im Oktober wird Patrick Karez ein WDR-Interview geben, in dem er seine Faszination für Egon Schiele darlegt.

Nach seiner Promotion in Kunstgeschichte in Paris und einer dortigen Beschäftigung als Kunstkritiker, arbeitete Patrick Karez in der Wiener Kunstgalerie Belvedere. Im Rahmen dessen publizierte er bereits mit Mitte Zwanzig Kunstkritiken, Übersetzungen und verfasste nebenbei stets auch belletristische Texte. Das 19. Jahrhundert und die Kunst der Jahrhundertwende zählen zu seinen Forschungsschwerpunkten.



Über das Buch

Patrick Karez

Egon Schiele. Zeit und Leben des Wiener Künstlers Egon Schiele

Buch-ISBN: 978-3-86282-432-8

BuchVP: 22,90 EUR

548 Seiten, Paperback

Erscheinungstermin: September 2016