Publikumspreis des „Ökotabel®-AWARD“: Abstimmung bis 31. Oktober 2016 online. 105 nachhaltige Unternehmen stehen zur Wahl

Noch bis zum 31. Oktober 2016, um 17 Uhr läuft die Online-Abstimmung für den Publikumspreis des Nachhaltigkeitspreises „Ökotabel®-AWARD“. Insgesamt 105 nachhaltige Unternehmen aus allen Branchen stehen zur Wahl.

Abgestimmt wird auf der Seite: www.oekotabel.de/award. Dem Gewinnerunternehmen winkt eine Jahrespartnerschaft bei Ökotabel® im Wert von 240,- EUR. Bisher haben seit dem Start des Votings am vergangenen Freitag schon über 576 Menschen ihre Stimme abgegeben.Was ist Ökotabel?Ökotabel® ist das Netzwerk für nachhaltige Unternehmen, Initiativen und Menschen. Erstmalig erhalten Verbraucher*innen die Möglichkeit, sich umfassend über das ökosoziale Engagement von Unternehmen und Organisationen umfassend zu informieren. Im dynamischen Nachhaltigkeitsportal von Ökotabel® werden zukünftig alle ökosozialen Aktivitäten erfasst und in Echtzeit abgebildet. Verbraucher*innenkönnen diese Informationen in ihre Kaufentscheidung mit einfließen lassen. Unternehmer*innen kommunizieren durch Ökotabel® umfassend ihr ökosoziales Engagement und finden neue Kunden, Lieferanten und Kooperationspartner.Der Ökotabel®-AWARD:

Der Ökotabel®-AWARD ist ein Nachhaltigkeitspreis, der in vier Kategorien verliehen wird. „Online-AWARD“, „Innovations-AWARD“,„Produkt-AWARD“ und„Regio-AWARD“. Es ist das Ziel von Ökotabel® mit der Verleihung des Ökotabel®-AWARD das Engagement in der Nachhaltigkeit in Unternehmen zu stärken und Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen.

Bisherige Preisträger sind: „Triodos Bank“, „Ökobon“, „Rook-Architekten“ und „Premium“. Durch den Publikumspreis erhalten Konsument*innen die Möglichkeit nachhaltige Unternehmen nicht nur zu nominieren, sondern sich aktiv am Bewertungsprozess zu beteiligen.