Pulsa pusht jetzt mit drei Führungsthemen

Impulse von und für Unternehmerinnen und Führungsfrauen - Netzwerk-Termine 2018 - Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur kostenfreien, individuellen Erstberatung

Bei „Pulsa pusht“ diskutieren Frauen in Führungspositionen aktuelle Fragestellungen rund um Unternehmensstrategie, Personal, Organisation und Vertrieb. Sie suchen umfassende Antworten zu den Herausforderungen in ihrer jeweiligen Tagesarbeit, denn die Anforderungen an Führungskräfte werden zunehmend komplexer. Daher stehen ein persönliches Kennenlernen und die aktive Vernetzung durch Informations- und Erfahrungsaustausch im Vordergrund der Pulsa-Treffen.

Initiatorinnen der Netzwerk-Treffen sind die drei Unternehmensberate-rinnen Sybille Gonserowski-Spintge, Ellen Rafflenbeul-Heuson und Britta Lohse. Sie laden 2018 zu drei verschiedenen Themenschwerpunkten an drei verschiedene Orte in der Region ein. Um mehr Unternehmensumsatz drehen sich die Gespräche am 9. März in Lüdenscheid. Am 22. Juni widmen sich die Netzwerkerinnen in Iserlohn-Letmathe ihren Personalerfahrungen mit Angestellten und freien Mitarbeitern. In Schwerte geben die Referentinnen am 21. September praktische Impulse zu mehr Digitalisierung im Unternehmen.

Parallel haben die Besucherinnen bei den Netzwerk-Treffen die Möglichkeit, die Initiatorinnen individuell an speziell dafür eingerichteten 'Beratungsinseln' als potentielle Sparring-Partnerinnen, innovative Beraterinnen oder auch kreative Coaches besser kennenzulernen und deren Expertisen zu prüfen. Auch dieses rund 30 Minuten umfassende Gespräch ist kostenfrei.

Auf der Website www.pulsa-netzwerk.de steht mehr zu den Netzwerk-Treffen von und für Unternehmerinnen und Führungsfrauen. Dort können sich Interessierte auch direkt anmelden.