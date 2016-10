Pummeliges Einhorn wird zur Kultfigur

Träume können wahr werden: Stephanie Engel, Mitgründerin der Pummeleinhorn GmbH, hatte einen Traum und realisierte diesen mit Erfolg! Die Mettmannerin entwickelte schon lange phantasievolle Charaktere in eigenen kreativen Projekten.

Immer mit dem großen Wunsch und Ziel vor Augen, dass eine ihrer Figuren Promi-Status erreichen würde. Und mit Entstehen des Pummeleinhorns wurde dieser Traum zur Wahrheit. Die gelernte Grafikdesignerin konnte sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen machen und ihr Pummeleinhorn entwickelte sich mit einem eigenen online Shop und vielen Fans auf sozialen Medien zur flauschigen Kultfigur.

Die Produkte des Pummeleinhorns laufen unter dem Motto:

„Ich bin nicht dick. Ich bin flauschig.“ In diesem Motto finden sich viele Menschen wieder und dieser hohe Identifikationsfaktor ist wohl das Geheimnis des Pummeleinhorns. Das Pummeleinhorn vermittelt Selbstliebe/Selbstakzeptanz, dabei ist es egal was die Waage sagt. Glück ist eben nicht an Äußerlichkeiten geknüpft.



Mit lustigen Sprüchen und coolen Produkten begeistert das pummelige Einhorn seine Anhänger und konnte sich dadurch schnell auf dem Markt etablieren. Die Produktpalette reicht dabei von Plüschtieren, über Lifestyle-Artikel, wie Schlüsselanhänger, Handyhüllen und Schreibwaren, bis hin zu Fashion-Accessoires.

„Zu besonderen Feiertagen, wie zum Beispiel zu Weihnachten, wird es zukünftig auch passende Artikel im Pummeleinhorn Stil geben.“ so die Pummeleinhorn Geschäftsführerin.

Das Angebot befindet sich in stetigem Wachstum und auf Grund der steigenden Nachfrage ist es keine Seltenheit, dass zum Beispiel der Verkaufsschlager, das Kuscheltier, schnell ausverkauft ist.

Fangemeinde

„Besonders stolz sind wir auf unsere große Community!“

Das Pummeleinhorn glänzt mit über 110.000 Fans auf Facebook, Instagram und Twitter und unterhält die Benutzer mit regelmäßigem Teilen von witzigen Bildern. Ein zentrales Thema dabei ist die Liebe zum Essen – um genauer zu sein, die Liebe zu Keksen. Hier finden sich vor allem viele Frauen wieder und reagieren sehr positiv auf die geteilten Inhalte. Damit ist die Zielgruppe definiert: Frauen mittleren Alters, die gerne Lachen und selbstkritisch sind. Um diese zu erreichen startet die Website des Pummeleinhorns auch mit einem monatlichen Newsletter und regelmäßigen Blogbeiträgen durch. Laut Gründerin Engel wird auf einen aktiven Kundenkontakt sehr großen Wert gelegt.

Pummeleinhorn GmbH

Das Pummeleinhorn ist der Kreativität von Stephanie Engel entsprungen und wurde in Zusammenarbeit mit der lootchest GmbH gegründet. Da die Nachfrage nach dem kultigen Einhorn immer größer wurde, wurde es zur eigenen Marke und glänzt seit Anfang 2016 bereits mit einem eigenen Online-Shop. Hier werden facettenreiche Produkte rund um das Einhorn mit der Regenbogenmähne vertrieben. Ob auf Kleidung, Postkarten, Blöcken oder Handyhüllen, das Pummeleinhorn macht jedes Produkt zum Hingucker. Dabei sind alle Artikel im Pummeleinhorn Shop hochwertig hergestellt. Auch Partnerfirmen unterstützen bereits das Pummeleinhorn. Darunter ARAL, welche Gutscheinkarten mit Motiven des witzigen Einhorns vertreiben oder die Firma HERDING, die hochwertige Heimtextilien anbietet. Mit Eröffnung des lootchest Stores in Kleve fand das Pummeleinhorn auch einen ersten Weg in die Regale und weitere Pläne folgen.

