Puristische Eleganz: ABP-Beyerle vereint grazile Beschläge und edle Gläser zu innovativen Duschsystemen.

Individuelle Traumbäder entstehen mit Duschbeschlägen, die komfortable Funktionen und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Zahlreiche Beschlagvarianten in hoher Technologie stehen dazu bei ABP-Beyerle zur Wahl. Jetzt bringt der innovative Hersteller mit dem Glas-Pendeltürbeschlag SMART eine weitere Produktidee auf den Markt, die ein außergewöhnliches Baddesign im minimalistischen Stil eröffnet. Die neuartige, patentierte Konstruktion besteht aus einer Profilleiste mit Bändern, die stirnseitig in einer Nut des Glastürblattes verankert wird. So erhalten Duschtüren eine großflächige, durchgehende Optik, die durch keine sichtbaren Befestigungsbeschläge unterbrochen wird.

Um eine Perfektion der neuen Beschlagtechnologie zu gewährleisten, montiert ABP-Beyerle für alle Anwendungslösungen das Glas bereits werkseitig. „Wir arbeiten dazu mit einem der führenden Glashersteller Europas zusammen und bieten somit die Beschlagserie SMART als komplettes Duschkabinensystem“, kommentiert Geschäftsführer Andreas Beyerle.

In den Duschtürbeschlägen SMART ist das Glas bereits verankert, so entsteht eine durchgehende Optik

Im Blickpunkt: Edles Design in klarer Formensprache

Die filigrane und reduzierte Form der Beschläge in Verbindung mit einer hohen Transparenz der Glastüren verleiht dem System SMART ein minimalistisches Ambiente. Das edle Design wird in jeder Einbausituation zum Blickfang – ob in Nischen, als Eckeinstieg oder in Kombination mit Festteilen. Die vormontierten Duschkabinen sind mit 900 mm breiten Glastüren in einer Standardhöhe von 2000 mm nach Aufmaßskizzen lieferbar. Zudem sind Sonderanfertigen bis zu 2600 mm Höhe möglich.

Hochwertige Profile – patentierte Technologie

ABP-Beyerle montiert die hochwertigen Glas-Pendeltürbeschläge SMART aus verchromten Aluminium mit Glastürblättern zu einbaufertigen Duschkabinen in seinem Werk in Bruchsal. Alle Systemkombinationen durchlaufen dabei eine strenge Qualitätskontrolle. Die neuartige Technologie der Innovation punktet mit einer hohen Tragkraft bis zu 80 kg und einfachen Montage. Zum Lieferumfang gehören Wandanschluss- und Ausgleichprofile, Schwallleisten und verschiedene Klebedichtprofile.

Leichtpflegeglas mit langanhaltender Brillanz

Die 10 mm starken, transparenten Gläser sind mit einem langlebigen Lotuseffekt ausgestattet und besonders reinigungsfreundlich. Das korrosionsbeständige Glas überzeugt durch geringe Kalkablagerungen und eine schnelle Verdunstung von Kondenswasser. Bei Einhaltung der Pflegehinweise garantiert der Hersteller für viele Jahre einen deutlich reduzierten Reinigungsaufwand. Das amortisiert die Anschaffungskosten schon innerhalb kurzer Zeit. Dieser Vorteil ist sicherlich für den Objektbereich und die Hotellerie besonders interessant.

Weitere Informationen unter http://www.abp-beyerle.de

