QOS Energy und Conergy Services GmbH starten Kooperation zur Überwachung eines europäischen Solar-Portfolios von 500 MWp

Conergy Services Gmbh bietet ein breites Leistungsspektrum in der kaufmännischen und technischen Betriebsführung an. Nach einer gründlichen Testphase und Ausschreibungsprozedur entschied sich Conergy Services für QOS Energy.

Oberstes Ziel der Conergy Services bei der Einführung der Qantum® Software-Plattform der QOS Energy ist die Anlagenoptimierung wie auch die Effizienzsteigerung der O&M-Workflows."Nur mit einer integrierten Lösung, welche Monitoring, Analysen, Wartung, Ticketing, Berichtwesen und Asset Management umfasst, können wir unseren Kunden eine überragende Performance anbieten. Ebenso wichtig für unsere Geschäftstätigkeit ist die Flexibilität, beliebig Daten zu verwalten, unabhängig von der PV-Anlage oder dem assoziierten Datenbanksystem", sagt Jens Kahnert, Geschäftsführer der Conergy Services GmbH.QOS Energy plant die Integration von 500 MWp in den kommenden sechs Monaten. Zum Lieferumfang gehören kundenspezifische vorkonfigurierte Analysen, Berichte und O&M-Verträge: "Für dieses Projekt liefern wir eine kundenspezifische vorkonfigurierte Arbeitsumgebung, so dass Conergy Services ab dem ersten Tag operativ sein kann. Leistungskennzahlen wie Verfügbarkeit oder SLAs der Zulieferer werden schlüsselfertig ausgeliefert. Insbesondere die integrierten O&M-Workflows und das flexible CMMS-Portal für Servicetechniker hat Anklang gefunden", erläutert Robert Urban, Business Development Director bei QOS Energy.Die Softwarelösung der QOS Energy ist in der Lage, Daten von beliebigen Systemen, SCADA, Datenloggern, Anlagen oder Sensoren zu integrieren.

Die Qantum® Software-Plattform kann ebenfalls flexible Daten mit Third Party Datenbanken austauschen. "Datenakquisition hört sich einfach an, ist aber eine große Herausforderung bei der großen Anzahl heterogener Anlagen und Kommunikationssysteme in der Solar-Branche. Wir verpflichten uns täglich dazu, manchmal in Echtzeit Daten von beliebigen Systemen, Sensoren oder Anlagen zu importieren und zu visualisieren. Dies schafft die Grundlage für einen anspruchsvollen Transformationsprozess von den Massen an Rohdaten zur intelligenten auswertbaren Information, die als Entscheidungsgrundlage dient", erklärt Jean-Yves Bellet, CTO der QOS Energy.