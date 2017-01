Qualifizierte Fachübersetzungen für Sicherheitstechnik

B2B Jacobs Übersetzungen, der Spezialist für technische Übersetzungen, folgt den gestiegenen Kundennachfragen und bietet qualifizierte Fachübersetzungen für den Bereich Sicherheitstechnik.

In Zeiten von Terror und Computerkriminalität steigt das Grundbedürfnis der Menschen auf der ganzen Welt nach Sicherheit. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs – Einsatzbereiche der Sicherheitstechnik finden sich überall. Um diese richtig zu planen, zu installieren, zu bedienen und weiter zu entwickeln, bedarf es qualifizierter Übersetzungen. B2B Jacobs Übersetzungen verfügt über muttersprachliche Übersetzer mit großer Fachexpertise im Sicherheitsbereich.

Sicherheit ist keine Standardware, sondern muss auf teils sehr komplexe Bedingungen zugeschnitten werden. Individuelle Kundenwünsche, amtliche Auflagen und gesetzliche Sicherheitsbestimmungen müssen bei der Planung von Sicherheitsanlagen mit einbezogen werden. Und nicht nur die Anlagen müssen perfekt funktionieren. Die Technik muss auch optimal auf Menschen und Organisationsstrukturen abgestimmt sein. Und ihre Bedienung muss verstanden werden!

„In den vergangenen Monaten konnten wir eine gestiegene Anfrage nach Fachübersetzungen im Bereich Sicherheitstechnik verzeichnen“, so Aynur Jacobs, Geschäftsführerin von B2B Jacobs Übersetzungen. Das Übersetzungsbüro am Niederrhein ist bereits seit über 13 Jahren spezialisiert auf technische Fachübersetzungen. „Wir sind diesem Trend unmittelbar gefolgt und verfügen nun über eine große Anzahl an Muttersprachlern für Übersetzungen in diesem Fachbereich.“ Gebäudetechnik-Pläne, Installations- und Betriebsanleitungen, Wartungsvorschriften, Testberichte, Risikoanalysen und vieles mehr – B2B Jacobs Übersetzungen bietet qualifizierte Fachübersetzungen im Bereich Sicherheitstechnik für alle europäischen Sprachen sowie Russisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch.

Denn Deutschland exportiert nicht nur eigene Technik in die ganze Welt. Importierte Sicherheitsanlagen verfügen oft nicht über zuverlässige deutsche Übersetzungen. Aber nur qualifizierte Übersetzungen sichern die korrekte Handhabung und Wartung importierter Systeme und garantieren deutschen Produzenten ein professionelles Image bei ausländischen Geschäftspartnern.

Die Einsatzbereiche der Sicherheitstechnik finden sich nahezu überall. Der Brandschutz umfasst den Feuerlöscher in der Privatgarage ebenso wie Brandmelde- und Löschanlagen. Einbruch- und Überfallmeldeanlagen, Schließ- und Fluchtwegesysteme, Warensicherung, Videoüberwachung sowie Zutrittskontrollen gehören zum täglichen Leben.

Der Bereich Umweltschutz sichert nicht nur die Gesundheit von Mensch, Pflanze und Tier. Auch Boden, Wasser, Luft und Klima müssen vor schädlichen Eingriffen geschützt werden. Filter- und Reinigungstechniken, Feinstaubmessungen, Untersuchungen der Thermo- und Strömungsdynamik und die Abwasserreinigung sind nur ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Gebiet der Umwelt-Sicherheitstechnik.

Der Schutz der Bevölkerung steht bei Groß- und Massenveranstaltungen an oberster Stelle. Ob Weihnachtsmarkt, Karneval oder Rockfestival – die Sicherheitstechnik muss nicht nur perfekt funktionieren, ihre Anwendung und Befolgung muss auch von den oft internationalen Besuchern und Sicherheitskräften verstanden werden.

Ein wichtiges Thema im Bereich Arbeitsschutz ist die Sicherheit vor Produktionsausfällen. IT-Lösungen für die Entwicklung von Netzverbunden schaffen eine ausfallsichere Infrastruktur. Und vermeiden damit die immensen Kosten eines Produktionsausfalls. Auch die Informationssicherheit, d.h. die Sicherung sensibler Firmendaten vor Hackerangriffen, wird in Zeiten zunehmender Wirtschaftskriminalität immer wichtiger. Nicht zuletzt stellen die Maschinen und Anlagen in den Betrieben ein Sicherheitsrisiko dar. Wartungspersonal und Betreiber müssen vor jeglichem Gesundheitsrisiko geschützt werden.

B2B Jacobs Übersetzungen unterstützt Produzenten und Anwender von sicherheitstechnischen Anlagen und fertigt hochqualifizierte Fachübersetzungen aus jedem Bereich der Sicherheitstechnik. „Wir tragen dazu bei, die Welt ein bisschen sicherer zu machen“, so Aynur Jacobs.

Eine Übersicht über die diesjährigen Sicherheitsmessen bietet https://www.messen.de/de/1374/branche/home-security .