Leider überschwemmt unseren Markt immer mehr Spielzeug aus Fernost. Billig hergestellt erhielen sich höhere Gewinne.

Diese Unternehmen aus Fernost besitzen ausgiebige Resourcen, um viel Plastikspielzeug zu verkaufen. Durch Marketingmassnahmen werden beispielsweise Marken geschaffen, die jedes Kind haben will.Weichmacher (Phthalate) in Plastik und Gummispielzeug gehören zu den häufigsten Schadstoffen. Duftstoffe die synthetische Gerüche überdecken sollen, können Allergien auslösen.Beim Kauf von Holzspielzeug ist der Nutzen und der Spaß oft viel größer. Wenn man ein Baustein aus Holz in die Hand nimmt, man kann sich vorstellen wo der Stein her kommt. Er kommt aus der Natur, aus einem Wald. Er kan recycelt werden. Er kann über weitere Generationen weitergegeben werden.Es sieht viel natürlicher aus und man kann es mit allen Sinnen Wahrnehmen.Es sollte Abfall vermieden werden, denn auch die Generationen nach uns sollten nicht im Müllberg ersticken. Der Pädagoge und Naturwissenschaftler Friedrich Fröbel, der Begründer des Kindergartens hat vor rund 200 Jahren das Spielzeug der Bauklötze entwickelt und designt. Dieses Spielzeug wird immer noch genutzt. Die "Fröbel Bausteine" besitzen alle das Grundmaß fünf cm, das original auf Fröbel zurückgeht. . Alle Bausteine - siehe precogs.de - sind dadurch exakt miteinander verbaubar und ermöglichen Kindern statische Grunderfahrungen beim Bauen.Holzspielzeug bedeutet nicht nur Bausteine stapeln, nein dank vielfältiger und neuer cleverer Klicksystems mit spannender Spezialeffekte kann man vielseitig Bauen: Zum Beispiel gibt es tolle Kugelbahn-Bauten für Kinder ab 2 Jahre. Kugelbahnen sind bunter und vielseitiger geworden. Die Precogs Kugelbahn Tellerturm zum Beispiel. Oder die Riesen Rally Kugelbahn Büllerbü bei Precogs.

