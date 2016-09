Qualitäts- und Managementsoftware BITqms im Einsatz bei der Stiftung Kurtherme Badehospiz Bad Gastein

Die Qualitätsmanagementsoftware BITqms der Firma BITWORKS aus Darmstadt wird seit September 2014 erfolgreich in der Stiftung Kurtherme Badehospiz in Bad Gastein eingesetzt.

Schon seit 1489 setzt die Stiftung Kurtherme Badehospiz auf beste Qualität in der Patientenbetreuung. Deswegen entschied sich die Leitung des Badehospizes für die Einführung einer professionellen Qualitätsmanagementsoftware und schließlich für die Einführung von BITqms.Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind die große Anpassungsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit der Software sowie die Möglichkeit der Modulerweiterung.Mit BITqms werden Arbeitsabläufe und Betriebsvorgänge der Kurtherme ständig erfasst, um die bestehende Qualität festzuhalten und bei Bedarf auch zu optimieren und damit als Arbeitgeber und Kurbetrieb langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen greift insbesondere auf die Dokumentenlenkung und Prozesslandschaft zurück, um das Qualitätsmanagement im Patienten- und Verwaltungsbereich zu unterstützen. Somit wird eine zentrale Verwaltung der Dokumente und eine ständige Kontrolle über die Aktualität ermöglicht. Das bedeutet, Dokumente werden zentral in das System eingestellt, geprüft und freigegeben. Um die Aktualität der Dokumente zu gewährleisten, werden in frei definierbaren Intervallen automatische Aktualitätsprüfungen durchgeführt. Der Zugriff von leseberechtigten Mitarbeitern ist jederzeit möglich.Die Einführung der Software BITqms in der Kurtherme Badehospiz führt zu einer erheblichen Zeitersparnis für die Mitarbeiter. Denn Vorlagen müssen nicht mehr mühevoll mit Word erstellt werden, sondern können direkt und zentral in BITqms hinterlegt und bei der Erstellung neuer Dokumente unmittelbar abgerufen werden.

Auch die Versionierung der Dokumente sowie die übersichtliche Freigabe an andere Mitarbeiter führt zur Vereinfachung und Beschleunigung von Prozessen. Die Software wurde individuell an die Strukturen und Wünsche des Unternehmens angepasst und ist nun bereits seit 2014 fester Bestandteil des Unternehmensalltags. Mit der Möglichkeit der Modulerweiterung ist die Stiftung Kurtherme Badehospiz auch für die Zukunft gut aufgestellt; eine schnelle Anpassung der Software an neue Strukturen und Wünsche stellt kein Problem dar.