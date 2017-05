Qualitätsmanagement als Führungsinstrument nutzen

Ein funktionierendes, das heißt auch ernsthaft und richtig gehandhabtes Qualitätsmanagement, das auch den Führungsprozeß im Unternehmen einbezieht, hätte VW das Debakel mit dem Abgasbetrug erspart.

Aber Selbstherrlichkeit der „Oberen“ führt leider allzu oft dazu, daß sie sich über das Qualitätsmanagement stellen – auch wenn das in den meisten Fällen nicht zu kriminellen Auswüchsen führt.

Die Zeiten, in denen Qualitätsmanagement als ein lästiges Kontrollsystem betrachtet wurde, sollten längst endgültig der Vergangenheit angehören. Fähige Führungskräfte haben längst erkannt, daß Qualitätsmanagement – richtig und konsequent angewendet – das optimale System zur permanenten Verbesserung des betrieblichen Leistungsprozesses im Interesse der Kundenzufriedenheit und damit des nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs ihrer Unternehmen ist.

Mit Hilfe eines das ganze Unternehmen durchdringenden Qualitätsmanagementsystems können die Qualität der betrieblichen Leistungsprozesse und deren Zusammenspiel nachhaltig gesichert und optimal weiterentwickelt werden. Umfassend und systematisch im Führungsprozeß angewandt, ist Qualitätsmanagement das Führungsinstrument, welches die Effektivität und die Effizienz der betrieblichen Leistungsprozesse im Hinblick auf die Leistungsziele des Unternehmens gewährleistet. Außerdem wird sichergestellt, daß sämtliche Kommunikations- und Leistungsprozesse des Unternehmens mit allen geltenden vertraglichen und gesetzlichen Normen übereinstimmen.

Mittels der Methoden des Qualitätsmanagements wird die Erreichung bzw. Erfüllung der Leistungsvorgaben beobachtet und im Falle von Abweichungen deren Ursachen erforschen und Abhilfe geschaffen. Aus der ständigen Beobachtung der Soll- und Istwerte können zugleich aber auch Ideen für Neuerungen und Verbesserungen entstehen sowie intendierte Verbesserungsprozesse optimal gesteuert werden. So lassen sich Effektivität und Effizienz der betrieblichen Leistung kontinuierlich steigern.

In diesem Sinne konsequent durchgeführtes Führungsqualitätsmanagement ist ein Permanentes Totales Verbesserungsmanagement (PTVM). Der Betrieb bzw. die Menschen, die in ihm arbeiten schaffen sich ein damit ein Organisationssystem, das ihnen fortgesetzt Anregungen zum Lernen gibt und ihnen ermöglicht, unaufhörlich an der Steigerung von Effektivität und Effizienz der betrieblichen Aktivitäten und Strukturen zu arbeiten. Die Führungskräfte müssen dann nur noch durch ihr eigens Vorbild dafür sorgen, daß diese Chance auch konsequent genutzt wird.

Audits sind in diesem als Führungsinstrument verstandenem und genutztem Qualitätsmanagement die Katalysatoren eines Permanenten Totalen Verbesserungsmanagements (PTVM). Sie sind die zentrale Führungsaktivität, mit denen das Management sicherstellt, daß Betriebsorganisation und Betriebsprozesse den internen und externen technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgaben entsprechen. Darüber hinaus dienen Audits dazu, für zweckmäßig oder notwendig erachtete Korrekturen von Betriebsorganisation und Betriebsprozessen herbeizuführen und kreative Impulse zu ihrer Verbesserung und Weiterentwicklung anzustoßen.

