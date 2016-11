Quantum Leben: Liechtenstein wird als Finanzplatz noch attraktiver

Ab Oktober erhalten die Liechtensteiner Finanzinstitute bei alternativen Investments gleichberechtigten Zugang zum EU-Binnenmarkt.

Von diesen noch attraktiveren Rahmenbedingungen für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen können künftig auch die Kunden der Quantum Leben profitieren, die ihren Unternehmenssitz im Fürstentum hat.

Liechtensteins Regierungschef Adrian Hasler sprach in den Medien von einem „Meilenstein für den Finanzplatz“. Haslers Begeisterung liegt vor allem darin begründet, dass die Verhandlungen der EWR/Efta-Staaten Liechtenstein, Norwegen und Island mit der EU-Kommission sich über insgesamt vier Jahre hingezogen hatten. Mit Abschluss der Verhandlungen sei nun auch der EU-Pass für die liechtensteinischen alternativen Investmentfonds gewährleistet, so Adrian Hasler. Dass alternative Investmentfonds aus Liechtenstein nun Zugang zum EU-Markt haben, wird die Attraktivität des Fürstentums als Finanzplatz weiter stärken, prognostizieren Experten.

Das Fürstentum Liechtenstein ist seit Langem weltweit für sein finanz- und unternehmerfreundliches Wirtschaftssystem bekannt. Kunden, die in Liechtenstein, etwa bei der Quantum Leben, Finanz- und Versicherungsgeschäfte tätigen, profitieren von der praxisfreundlichen Steuergesetzgebung und der, im Vergleich zu Deutschland, unbürokratischen Herangehensweise sowie sehr kurzen Entscheidungswegen.

Die Bonität des vierkleinsten Staates in Europa ist mit einem AAA-Rating eingestuft, als einer der wenigen Staaten weltweit ist das Fürstentum komplett schuldenfrei. Zu seiner Stärke als Wirtschaftsstandort trägt auch die Lage von Liechtenstein bei: Unmittelbar zwischen der Schweiz und Österreich gelegen, verfügt das Fürstentum über beste Anbindungen – sowohl was das Straßennetz als auch was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht. Die liberale Wirtschaftspolitik Liechtensteins schlägt sich auch im Arbeitsrecht und im Gesellschaftsrecht nieder. Tiefe Lohnnebenkosten oder auch die im europäischen Vergleich hohe Wochenarbeitszeit tragen zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts bei und machen Liechtenstein und die dort angesiedelten Unternehmen, zu denen auch die Quantum Leben gehört, zu verlässlichen und erfahrenen Partnern auf dem Finanzparkett.

Informieren Sie sich über die Quantum Leben AG und den Finanzplatz Liechtenstein.

Aktuelle Meldungen finden Sie unter: http://www.quantumlebenliechtenstein.com

Über die Quantum Leben AG

Bei der Quantum Leben AG handelt es sich um eine Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Liechtenstein. In enger Kooperation mit exklusiven Partnern entwickelt und vertreibt das Unternehmen innovative und leistungsstarke Produkte für die private Absicherung. Die Kernkompetenz liegt bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Risikolebensversicherungen.

Kontakt

Quantum Leben AG

Herr Markus Pernegg

Städtle 18

9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Tel.: +423 236 19 30

Mail: