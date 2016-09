Rausch Netzwerktechnik, e-shelter und SSP Europe starten gemeinsame Lösung für OEM-Partner zum sicheren Dateiaustausch aus der Cloud

- hochfunktionale Software zum Datenaustausch für Unternehmen mit den Mehrwerten Sicherheit, eigenes Branding und zentrale Verwaltung von SSP Europe

- leistungsstarke Hardware für eine passgenaue Storage-Lösung von Rausch Netzwerktechnik

- Hosting bei einem führenden Rechenzentrumsanbieter in Europa

- sehr kurze Time-2-Market

- hervorragenden Deckungsbeiträgen von über 55 %

München, 29. September 2016 – e-shelter, führender Rechenzentrumsanbieter in Europa und ein Unternehmen der NTT Communications, sowie der Hardware-Experte Rausch Netzwerktechnik und IT-Security-Spezialist SSP Europe kündigten heute die Zusammenarbeit zur Bereitstellung eines Enterprise File Sync and Share Bundles an.

Gemäß aktueller Trends nutzen bereits 60 % der Unternehmen weltweit und 44 % der Unternehmen in Deutschland Cloud-Technologien. Experten prognostizieren weitere 70 % Zuwachs pro Jahr. Außerdem soll sich das Datenvolumen bis 2020 von derzeit 4,4 Billionen Gigabyte auf 44 Billionen Gigabyte erhöhen. Gleichzeitig berichten fast 80 % der Unternehmen von ernstzunehmenden Sicherheitsangriffen, die zu wirtschaftlichen Schäden geführt haben. Bisherige Lösungen für den Austausch von Unternehmensdaten, wie FTP- und File-Server, SharePoint, private Cloud-Speicher oder E-Mail sind entweder zu komplex, haben Einschränkungen im für das Datenvolumen oder sind zu unsicher.

SSP Europe ist Marktführer im Bereich mit dem Secure Software Products und liefert mit dem Secure Data Space eine hochfunktionale Datenaustauschlösung aus der Cloud. Die Business-Software verfügt über Triple-Crypt® Technology inkl. Client-seitiger Verschlüsselung, durchgängige Branding-Fähigkeit sowie ein auf Unternehmen konzipiertes Benutzer- und Rechtekonzept. Der Secure Data Space wird mit leistungsstarker Hardware von Rausch Netzwerktechnik kombiniert und in den Rechenzentren von e-shelter gehostet.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Rausch Netzwerktechnik und e-shelter. Beide Unternehmen genießen einen hervorragenden Ruf und gelten als Experten auf ihrem Gebiet.“, sagt Dr. Dieter Steiner, CEO der SSP Europe. „Der Secure Data Space ist eine hochfunktionale Software für den sicheren Dateiaustausch aus der Cloud. Gebündelt mit der leistungsstarken Hardware von Rausch Netzwerktechnik und dem Hosting bei e-shelter profitieren OEM-Partner sowohl von der Erfahrung und Expertise, als auch von einer sehr kurzen Time-2-Market und hervorragenden Deckungsbeiträgen.“

Weitere Informationen zum Secure Data Space finden Sie unter http://www.secure-data-space.com .

Über Rausch Netzwerktechnik

Seit mehr als 15 Jahren ist Rausch Netzwerktechnik verlässlicher Partner, Solution-Provider und Entwickler technologischer Innovationen aus den Bereichen Server und Storage. Unternehmen und Datacenter weltweit greifen auf die Standard- und Individuallösungen von Rausch zurück, um ihr Business in den verschiedensten Anwendungsbereichen weiter voranzutreiben – über 250.000 Systeme wurden bereits passgenau implementiert. Sasquatch verbindet leistungsstarke Hardware mit der Software renommierter Partner und erlaubt damit den Aufbau einer passgenauen Storage-Lösung.

Über e-shelter

e-shelter ist einer der führenden Rechenzentrumsanbieter in Europa, der komplette Lösungen für das Housing und die Vernetzung von IT- und Netzwerksystemen in einer sicheren, hochverfügbaren Umgebung bietet. Mit einer Präsenz in allen großen City-Märkten der DACH-Region setzt e-shelter 300 MW Stromkapazität auf 90.000 m² Rechenzentrumsfläche wirksam für skalierbare Data Center Lösungen ein. Als Tochter von NTT Communications ist e-shelter Teil eines globalen Netzwerkes von 140 Rechenzentren. Zu den Kunden von e-shelter zählen Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsunternehmen, öffentliche Auftraggeber sowie IT-, Outsourcing- und Cloud-Service-Anbieter.

Über SSP Europe

Die SSP Europe GmbH mit Hauptsitz in München entwickelt als Marktführer im Bereich Secure Software Products innovative Cloud- und IT-Security Services. SSP Europe bietet ein modulares, skalierbares Produktportfolio, das sich für den Einsatz bei Kleinunternehmen bis hin zu internationalen Großkonzernen eignet. Das Kernprodukt ist der Secure Data Space, eine hochsichere Business-Lösung zur einfachen Speicherung, Synchronisation, Verteilung und Verwaltung von Daten – unabhängig vom Standort und Endgerät. Dank durchgängiger White-Label-, Branding- und Multimandantenfähig eignet sich der Secure Data Space hervorragend als OEM-Produkt.