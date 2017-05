RDX von Overland-Tandberg für professionelle MAC-Umgebungen

Dortmund, 8. Mai 2017. Overland-Tandberg™, der Markenname für Datensicherungslösungen von Overland Storage und Tandberg Data, bietet ab sofort eine RDX-Software für MAC-Umgebungen zum kostenlosen Download und unmittelbaren Einsatz.

Die Software ermöglicht eine nahtlose Integration des Wechselplattensystems RDX in die datenintensiven Workflows im Desktop-Publishing (DTP) und bei Grafik-, Video- oder Broadcast-Produktionen, die häufig in MAC-Umgebungen ablaufen.

Das seit Jahren wegen seiner hohen Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit geschätzte RDX-System für Langzeit-Speicherung, Archivierung und Backup, das sich in Windows-Umgebungen zum De-facto-Standard für die Datensicherung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) entwickelt hat, öffnet mit seinem jüngsten Release seine Vorzüge nun auch den Anwendern in der Mac-Welt. RDX lässt sich einfach per Plug-and-play an einen MAC-Computer anschließen, der das System als Standard-Festplatte erkennt und mit MAC Time-Machine zur Sicherung oder anderen Datenmanagement-Anwendungen nutzen kann.

„Wegen der ständig steigenden Kapazitätsbedürfnisse und der zunehmenden Komplexität bei der Video-Nachbearbeitung benötigen Anwender dringend Speichersysteme, die einfach zu bedienen, zuverlässig und robust sind. Durch die jetzt verfügbare Software für den MAC kann RDX nahtlos in diese Workflow-Umgebungen integriert werden“, sagt Dr. Marc M. Batschkus, Marketing & Business Development bei Archiware.

Zum kostenlosen Download: RDX-Software für MAC-Umgebungen von Overland-Tandberg (Q: Tandberg Data)

Hochkapazitive Speicherlösung für datenintensive Anwendungsfelder im Kreativbereich

Die RDX-Software für MAC von Overland-Tandberg™ bietet Kreativarbeitern beispielweise im Grafik-Design-Bereich, beim Desktop Publishing (DTP) oder bei Video-Produktionen, wo häufig mit Mac-Maschinen gearbeitet wird, den Zugang zu einer bewährten und zuverlässigen Speicher- und Archiv-Lösung für ihre meist sehr datenintensiven Anwendungen. Außerdem bietet das System eine schnelle und elegante Alternative für den Transport und die Übermittlung großer Datenmengen, die gerade bei Nutzern von Cloud-Speichern bezüglich Zeit und Kosten eine große Herausforderung darstellt.

„RDX ist seit 10 Jahren als Standard-Backup-System etabliert. Bei Retrospect freuen wir uns sehr, dass RDX jetzt mit voller Funktionalität auch auf macOS eingesetzt werden kann, und die Anwender die Vorzüge der RDX-Features nutzen können. Dazu gehört die Medien-Rotation, um den Schutz der Daten mit Retrospects Backup & Recovery-Lösungen zu optimieren“, sagt Jean-Christian Dumas, Vice President Worldwide Sales bei Retrospect Inc.

Erst kürzlich konnte Overland-Tandberg den 10. Jahrestag seiner patentierten RDX-Technologie feiern, die durch permanente Weiterentwicklungen an der Spitze der technologischen Entwicklung im Bereich der Datensicherung steht. RDX ist ein Wechselplattensystem für kostengünstige Backup-, Archivierungs- und Disaster Recovery-Szenarien in professionellen Anwendungsumgebungen. Dabei verbindet die Technologie die Vorzüge von Bandspeichern (sichere Transportierbarkeit, hohe Zuverlässigkeit) mit denen von Festplatten bzw. Solid State Disks (höchste Geschwindigkeiten, einfachste Bedienung). Die robusten RDX-Medien sind schockgeprüft, überstehen einen Fall aus einem Meter Höhe auf Betonboden, sind geschützt gegen elektrostatische Entladungen und für Archivierungszeiten von mehr als 10 Jahren konzipiert.

Hugo Bergmann, als Direktor für die RDX Storage-Produktlinien verantwortlich: „Wir sind sehr froh, dass wir nun die RDX-Utility für MAC-Umgebungen in unserem gesamten Produktportfolio anbieten können. Ihre einfache Bedienbarkeit und Integration setzt die RDX-Tradition fort, unkomplizierte, aber hoch zuverlässige und leistungsstarke Lösungen für Anwendungsbedürfnisse jeder Größenordnung anzubieten: vom Kleinunternehmer bis zum Großkonzern.“

Verfügbarkeit:

Die ‚RDX Utility for MAC‘-Software steht ab sofort für alle RDX-Lösungen von Overland-Tandberg einschließlich RDX QuikStor Laufwerken und RDX QuikStation Appliances kostenlos zum Download bereit.

Weitere Informationen zum Einsatz von RDX in MAC-Umgebungen unter http://www.tandbergdata.com/us/inde....up-and-archiving-for-mac/ . Allgemeine Informationen: http://www.10YearsRDX.tandbergdata.com

Über die Overland-Tandberg Storage Group:

Overland-Tandberg™ ist die gemeinsame Marke von Overland Storage und Tandberg Data. Die beiden Tochterunternehmen der Sphere 3D (NASDAQ: ANY) blicken addiert auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Overland-Tandberg bietet Datenmanagementlösungen für Backup und Archivierung in lokalen Systemumgebungen, Rechenzentren sowie hybriden oder kompletten Cloud-Umgebungen über sein weltweites Reseller-Netzwerk. Weitere Informationen unter http://www.tandbergdata.com und http://www.overlandstorage.com sowie über Twitter unter @overlandstorage und @tandbergdata.