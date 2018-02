RGA: Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2017

Köln, 1. Februar 2018 – Die Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) hat ihre Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2017 bekannt gegeben.

Anna Manning, President und Chief Executive Officer von RGA, kommentiert: „Die US-Steuerreform sowie eine Reihe von ungewöhnlichen Entwicklungen trugen zu einem unruhigen vierten Quartal bei. Unbeachtet der Störfaktoren blicken wir auf ein insgesamt solides Quartal zurück, welches ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr abschließt.“

„Im vierten Quartal profitierten wir weiterhin von einer guten Diversifikation unserer Erträge. Die starken Ergebnisse in der EMEA-Region und Kanada konnten die leichten Schwächen im traditionellen Geschäft in den USA und Asien ausgleichen. Aufgrund von Abschreibungen bestimmter aktivierter Projektkosten und von vorgezogenen Pensionszahlungen erhöhten sich in diesem Quartal die Kosten der Konzernzentrale. In Summe reduzieren diese Posten das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern um rund 30 Millionen US-Dollar. Die Prämieneinnahmen stiegen im abgelaufenen Quartal leicht an, negativ beeinträchtigt durch bestimmte Vertragsrückkäufe in Australien sowie die Modifizierung eines großen Krankenrückversicherungsvertrags im Geschäftssegment USA und Lateinamerika. Die zugrundeliegende Geschäftsdynamik verblieb davon unberührt vorteilhaft.“

„Die US-Steuerreform führte im Berichtsquartal zu einer einmaligen Erhöhung unseres Jahresüberschusses und Eigenkapitals. Wichtiger ist allerdings, dass wir auch weiterhin von dieser Gesetzgebung profitieren werden, durch einen niedrigeren effektiven Steuersatz für RGA und durch Wettbewerbsbedingungen, die mit denen unserer globalen Konkurrenten vergleichbarer sind.

„Im Laufe des Quartals haben wir mehrere Bestands- und andere Transaktionen abgeschlossen, so dass sich der Gesamtkapitaleinsatz für das Jahr 2017 auf rund 225 Millionen US-Dollar belief. Wir haben das Jahr mit einer Überschusskapitalposition von rund 1,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.“

Manning ergänzt: „Für die Zukunft bleiben wir weiterhin optimistisch und sehen gute geschäftliche Perspektiven. RGA ist in seinen Märkten gut positioniert, wir verfolgen eine bewährte Strategie und können, was deren Umsetzung angeht, auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückschauen. Wir erwarten für die Lebensversicherungsbranche einen kontinuierlichen Wandel und wollen unseren Kunden helfen, die Herausforderungen und Chancen erfolgreich zu meistern. Daher setzen wir weiterhin auf Innovationen und den Ausbau unserer Fähigkeiten.“

Das RGA Board of Directors deklarierte für den 1. März 2018 die Ausschüttung einer regulären vierteljährlichen Dividende von 0,5 USD (~ 0,4 EUR) an die am 8. Februar 2018 eingetragenen Aktionäre.



4. Quartal 2017: Die Ergebnisse im Überblick

• Nettogewinn: 1.216,9 Mio. USD (~ 1012,83 Mio. EUR) oder 18,49 USD(~ 14,48 EUR) pro verwässerter Aktie

Vorjahresquartal: 190,1 Mio. USD (~ 152,58 Mio. EUR) oder 2,92 USD(~ 2,34 EUR) pro verwässerter Aktie

• Die voraussichtliche Auswirkung der US-Steuerreform war ein Steuervorteil in Höhe von ca. 1 Milliarden USD (~ 804,6 Mio. EUR) oder 15,71 USD (~ 12,64 EUR) pro verwässerter Aktie, der im vierten Quartal im Nettogewinn erfasst wurde. Diese Auswirkung ist nicht im angepassten operativen Ergebnis enthalten.

• Operatives Ergebnis: 170,9 Mio. USD (~ 137,17 Mio. EUR) oder 2,60 USD (~ 2,09 EUR) pro verwässerter AktieVorjahresquartal: 171,3 Mio. USD (~ 137,49 Mio. EUR) oder 2,63 USD(~ 2,11 EUR) pro verwässerter Aktie• Die konsolidierten Nettoprämien beliefen sich auf 2,5 Mrd. USD (~ 201,1 Mrd. EUR), was einem leichten Anstieg gegenüber dem vierten Quartal 2016 entspricht, mit günstigen Netto-Fremdwährungseffekten von 43,2 Mio. USD (~ 34,7 Mio. EUR).• Buchwert je Aktie mit AOCI: 148,48 USD (~ 119,17 EUR)Buchwert je Aktie ohne AOCI: 118,88 USD (~ 95,42 EUR)



Gesamtjahresergebnis 2017:

• Jahresreingewinn: 1.822,2 Mio. USD (~ 1462,55 Mio. EUR) oder 27,71 USD

(~ 22,24 EUR) pro verwässerter Aktie

2016: 701,4 Mio. USD (~ 562,67 Mio. EUR) oder 10,79 USD (~ 8,66 EUR) pro verwässerter Aktie

• Operativer Gewinn: 712,7 Mio. USD (~ 572,03 Mio. EUR) oder 10,84 USD (~ 8,7 EUR) pro verwässerter Aktie

2016: 632,6 Mio. USD (~ 507,74 Mio. EUR) oder 9,73 USD (~7,81 EUR) pro verwässerter Aktie