RGA und AXA France verkünden Abschluss einer Langlebigkeitstransaktion

Köln, 9. November 2016 – Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) und AXA France verkünden heute, dass sie einen Rückversicherungsvertrag unterzeichnet haben, der mehr als 15.000 Rentner mit zugehörigen Verpflichtungen von annähernd 1,3 Milliarden Euro absichert.

„Durch diese Transaktion stellt RGA ein weiteres Mal seine Fähigkeit unter Beweis, effiziente Lösungen umzusetzen, mit denen Langlebigkeitsrisiken in einem veränderten regulatorischen Umfeld vermindert werden können“, sagt John Laughlin, Executive Vice President, Global Financial Solutions, RGA.

Jacques de Peretti, Chief Executive Officer, AXA France kommentiert: „Mit diesem zweiten Langlebigkeits-Swap setzt AXA France die Absicherung von Langlebigkeitsverpflichtungen fort und bestärkt seine führende Position, als einziger Versicherungs-Akteur in Frankreich solche Transaktionen abzuschließen.“

Über RGA: Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) ist einer der führenden Anbieter von Lebensrückversicherung und Dienstleistungen zur Optimierung des Kapitaleinsatzes in 26 Ländern und Vermögenswerten von 53,9 Milliarden US Dollar per 30. Juni 2016. 1973 gegründet, genießt RGA heute Anerkennung für seine fundierte technische Expertise im Risiko- und Kapitalmanagement, innovative Lösungen und seinem Bekenntnis zum Kundenservice. Weitere Informationen zu RGA und seinen Geschäftsbereichen, finden Sie unter www.rgare.com.

Über AXA France / AXA Epargne Retraite Entreprise: Die AXA Gruppe ist weltweit führend in Versicherung und Vermögensverwaltung. In Frankreich betreuen 34.000 Mitarbeiter 9 Millionen Kunden.

AXA Epargne Retraite Entreprise ist spezialisiert auf die Umsetzung von langfristigen Vorsorgeplänen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Sie ist Marktführer in Frankreich mit einem Markanteil von 20 Prozent bezogen auf die zugrundeliegenden Kapitalanlagen und betreibt auch internationales Geschäft außerhalb Frankreichs.