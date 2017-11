RGA veröffentlicht Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2017

Köln, 3. November 2017 – Die Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) hat ihre Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2017 bekannt gegeben.

Anna Manning, President und Chief Executive Officer von RGA, kommentiert: „Dieses Quartal verlief außergewöhnlich gut, mit einem besonders starken Ergebnis unter dem Strich und einer weiter dynamischen Umsatzentwicklung. Darüber hinaus ist die Diversifizierung der Ertragsquellen, die unserem globalen Modell zugrunde liegt, weiterhin ein wichtiger Erfolgsfaktor.“

„Ein Highlight des Quartals war die starke Performance des US-Segments, die hauptsächlich durch sehr gute individuelle Sterblichkeitsergebnisse und überdurchschnittlich hohe variable Kapitalerträge geprägt war. Die Erträge in unserem traditionellen Lebensrückversicherungsgeschäft in den USA erreichten ein Rekordniveau.“

„Im Laufe des dritten Quartals haben wir eine Reihe kleinerer Bestandsübertragungen und weitere Transaktionen abgeschlossen und bleiben hinsichtlich unserer Pipeline weiterhin optimistisch. Wir haben das Quartal mit einer Überschusskapital-Position von etwa 1 Mrd. USD abgeschlossen, nachdem wir ungefähr 209.000 Aktien für 26,9 Millionen USD zurückgekauft hatten.“

„Mit Blick auf die Zukunft sind wir in unseren Märkten gut positioniert, verfolgen eine bewährte Strategie und sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin attraktive finanzielle Erträge erwirtschaften können.“

Das RGA Board of Directors deklarierte eine ordentliche Dividende von 0,50 USD (~ 0,43 EUR), zahlbar am 28. November 2017 an die am 7. November 2017 eingetragenen Aktionäre.

3. Quartal 2017: Die Ergebnisse im Überblick

• Nettogewinn: 227,6 Mio. USD (~ 195,41 Mio. EUR) oder 3,47 USD

(~ 2,98 EUR) pro verwässerter Aktie

Vorjahresquartal: 198,7 Mio. USD (~ 170,75 Mio. EUR) oder 3,07 USD

(~ 3,18 EUR) pro verwässerter Aktie

• Bereinigtes operatives Ergebnis: 226,0 Mio. USD[1] (~ 194,0 Mio. EUR) oder

3,44 USD (~ 2,95 EUR) pro verwässerter Aktie

Vorjahresquartal: 159,4 Mio. USD (~ 136,98 Mio. EUR) oder 2,46 USD

(~ 2,11 EUR) pro verwässerter Aktie

• Anstieg der Prämien um elf Prozent auf 2,5 Mrd. USD (~ 2,15 Mrd. EUR) gegenüber dem Vorjahresquartal

• Endbuchwert pro Aktie: 125,79 USD (~ 108,0 EUR) inklusive des AOCI (Accumulated Other Comprehensive Income) und 100,54 USD (~83,32 EUR) exklusive des AOCI

Weitere Informationen und die vollständige Veröffentlichung des Konzernergebnisses für das dritte Quartal unter Investor Relations auf http://www.rgare.com .

[1] Non-GAAP-Kennzahlen: RGA greift auf so genannte Non-GAAP-Kennzahlen zurück; dabei ist das „Operative Ergebnis“ (Operating income) die Analysebasis für den Jahresfinanzbericht. Diese Kennzahl dient auch als Basis für die Bestimmung von Zielsetzungen und Awards im RGA Management Incentive Program. Das RGA-Management ist der Überzeugung, dass das operative Ergebnis, sowohl vor als auch nach Steuern, die Profitabilität und aktuelle Entwicklungen im operativen Bereich des Unternehmens besser widerspiegelt. Hauptgrund dafür ist, dass diese Kennzahl die Netto-Effekte von Gewinn und Verlusten im Zusammenhang mit Kapitalanlagen nicht berücksichtigt, ebenso wenig Veränderungen im Fair Value bei bestimmten derivativen Instrumenten und damit verbundenen Abschlusskosten; diese Aspekte sind aufgrund des Kreditmarkt- und Zinsumfelds relativ volatil und daher kein unbedingter Indikator für die tatsächliche Performance des Unternehmens. Darüber hinaus schließt „Operatives Ergebnis“ jegliche Nettogewinne und -verluste aus eingestellten Geschäftstätigkeiten aus, ebenso den kumulativen Effekt von Rechnungslegungsänderungen – auch diese sind aus Sicht des Managements nicht aussagekräftig für die laufende Geschäftstätigkeit. Die Definition des „Operativen Ergebnisses“ kann von Unternehmen zu Unternehmen variieren und ist kein Ersatz für das Nettoergebnis nach US-GAAP. Überleitungsrechnungen zum Nettoergebnis nach US-GAAP sind aus dem Jahresbericht von RGA ersichtlich. Dieser und weitere Finanzinformationen stehen auf http://www.rgare.com/investors im Investor Relations-Bereich zur Verfügung.

Eine weitere Non-GAAP-Kennzahl ist das „Eigenkapital“ (Shareholders’ equity), welches den „accumulated other comprehensive income“ (AOCI) unberücksichtigt lässt. Aus Sicht des Managements erlaubt diese Kennzahl die Evaluierung der Jahresbilanz, ohne dass Effekte aus nicht realisierten Gewinnen/Verlusten insbesondere aus „mark-to-market“ Wertberichtigungen auf Kapitalanlagen und Währungsunterschieden mit einfließen.

Des Weiteren ist die „Operative Eigenkapitalrendite“ (Operating return on equity) eine Non-GAAP-Kennzahl: Sie teilt das operative Ergebnis durch das durchschnittliche Eigenkapital ausschließlich des AOCI.