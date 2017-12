(hob) Mit dem Schlafsofa von ROVALLO ist aus einem schlichten Funktionsmöbel ein echtes Designerstück geworden.

Deshalb passt das bequeme Platzwunder in Hotelzimmer, die dadurch bei Bedarf um zwei weitere Schlafplätze ergänzt werden können. Tagsüber als Sofa genutzt, kann es nachts zum Bett umfunktioniert werden. Damit bietet die in Wesel ansässige Hantermann Deutschland GmbH & Co KG als bekannter Hotel- und Gastroausstatter exklusiven Sitz- und Schlafkomfort für den professionellen Einsatz.

In vielen Hotels gibt es immer noch unattraktive Zustellbetten, die den Gästen bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Das Problem: Sie passen einfach nicht in das Ambiente des Hotelzimmers und werden vielfach als störend bezeichnet. Das größte Manko aber ist das fehlende Schlaferlebnis, denn Beistellbetten sind meistens fürchterlich unbequem.



Dabei geht es auch anders. Mit dem ROVALLO-Schlafsofa hat Hantermann Deutschland einen schicken Allrounder im Angebot, der alle Klappbetten alt aussehen lässt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich aus einer gemütlichen Sitzgelegenheit ein komfortables Bett machen. Das geht schnell und unkompliziert. „Das Besondere an den ROVALLO-Schlafsofas ist das integrierte Faltgestell“, verrät Geschäftsführer Hermann Josef Hantermann. „Die innovative Technik macht die blitzschnelle Verwandlung vom Sofa zum Bett erst möglich.“

Blitzschnelle Verwandlung: Aus dem gemütlichen Sofa wird im Handumdrehen eine Schlafmöglichkeit. © Hantermann Deutschland

[Großes Bild anzeigen]

Aber nicht nur die Technik überzeugt. Die praktischen Verwandlungskünstler von ROVALLO bestechen neben ihrer Funktionsvielfalt durch ihre moderne, schnörkellose Eleganz. Die handwerklich gearbeiteten Schlafsofas können in über 500 Farben geliefert werden. „Ausgesuchte Materialien in hoher Qualität und eine stabile Unterkonstruktion sorgen für lange Haltbarkeit, die auch stärkeren Belastungen in einem Hotelbetrieb standhalten“, so Hantermann weiter.Die ROVALLO-Produkte bieten absolut hohen Schlafkomfort, der sich nachhaltig beim Hotelgast bemerkbar macht. „Wir verarbeiten eine elf Zentimeter dicke Kaltschaummatratze mit einem abnehmbaren und chemisch waschbaren Bezug.

Wer es besonders bequem haben möchte, kann auch eine Federkernmatratze mit Lattenrost wählen.“ Eine Schlafhöhe von bequemen 56 Zentimetern rundet den eleganten Schlafkomfort ab.