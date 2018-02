Radiostationen für NPO: Aktion für internationale Medien setzt auf STL-Lösung mit BARIX-Geräten

Die Aktion für internationale Medien (IMA) unterstützt Non-Profit-Organisationen (NPO) beim Aufbau von Radiostationen.

Zum Einsatz kommen dabei günstige und zuverlässige Studio-zu-Sender-Lösungen mit BARIX-Geräten. Der kostengünstige Exstreamer von BARIX garantiert dabei die unterbrechungsfreie Audio-Verteilung.



ZÜRICH, Schweiz, 7. Februar 2018 — Die Aktion für internationale Medien hat sich zum Ziel gesetzt, NPO wie Schulen, Umweltschutzorganisationen und andere beim Aufbau von Radiostationen zu unterstützen. Dazu bietet die Initiative Beratungen und umfangreiche Betriebsdienstleistungen an. Mit dem Fokus auf eine unterbrechungsfreie Rundfunkübertragung hat die Organisation ihre effiziente, software-basierte Studio-zu-Sender Lösung (STL) entwickelt, welche Organisationen mit kleinem Budget die schnelle und einfache Erstellung einer Radio-Infrastruktur erlaubt. Bei der Suche nach stabilen und günstigen Geräten hat sich IMA für BARIX-Geräte entschieden und diese bei über 30 Radiostationen weltweit installiert.



Gegründet wurde die Organisation im Jahre 2004 von Pete Tridish, einem SBE-zertifizierten Radioingenieur und leidenschaftlichen Verfechter öffentlich zugänglicher Nachrichtenportale. Die in Philadelphia stationierte Unternehmung bietet NPO weltweit eine sehr breite Leistungspalette an – angefangen bei der Planung eines Projekts über die Ausrüstung für Studios und die gesamte Audio-Übertragung bis hin zum Mitarbeitertraining. Weltweit hat IMA eine Vielzahl von Projekten umgesetzt, etwa in den Vereinigten Staaten, in Nicaragua, Tansania oder Tunesien.

Da die zunächst eingesetzten Allzweckgeräte, welche an einfache Computer angeschlossen waren, immer wieder zum Absturz der Rundfunk-Übertragung führten, entschloss sich Tridish für die vollständige Ausrichtung auf speziell dafür gemachte Geräte. Dabei stellten sich die Geräte der BARIX Exstreamer-Serie als ideal für die Bedürfnisse seiner Kunden heraus. Heute setzt er vor allem auf den BARIX Instreamer als Encoder und dem Exstreamer 100 als Decoder. "Die BARIX-Geräte sind extrem stabil und stürzen nicht einfach ab, weil jemand am Computer herumbastelt", sagt ein sichtlich erleichterter Tridish. „Sie bauen den Stream bei einem Netzausfall selbständig wieder auf, was einen Gang vor Ort überflüssig macht und so eine enorme Erleichterung bedeutet.“

Auch das günstige Preisniveau war ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung zugunsten der BARIX-Geräte: "Vor allem die Verbindung zwischen Studio und Sendestation war immer eine finanzielle Hürde, da die Kosten für diese STL-Verbindung mit herkömmlichen Methoden höher lagen als das restliche Sendeequipment zusammengerechnet. Man muss auch bedenken, dass es schwierig ist, Mikrowellen-Frequenzen zu verwalten, und dass an vielen Stellen gar keine Frequenzen verfügbar sind. Der Einsatz von Audio-over-IP mit BARIX-Geräten löst diese beiden Probleme und macht die STL-Technik gleichzeitig erschwinglich", verdeutlicht Tridish.

Als erfreuliche Zusatzleistung hat Tridish den Service von BARIX empfunden: "Der technische Support war wirklich fantastisch. Die Mitarbeiter bei BARIX sind sehr kompetent und hilfsbereit, auch wenn das Problem gar nicht direkt mit ihren Produkten zu tun hatte, beispielsweise bei generellen Netzwerkproblemen", betont Tridish. "Mit einem solchen Support im Rücken macht es Spass ein neues Projekt zu beginnen, da es garantiert ein Erfolg wird, auch wenn ich kein Netzwerk-Spezialist bin."

Weitere Informationen zur Aktion Internationale Medien: http://imarad.io

Weitere Informationen zu BARIX: http://www.barix.com