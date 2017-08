Ralf Dümmel zu Gast bei Woolworth in Berlin: Meet and Greet mit „Die-Höhle-der-Löwen“-Investor in Charlottenburg

Berlin, 29. August 2017. Das Aktionskaufhaus renoviert aktuell seinen 85-jährigen Standort auf der Wilmersdorfer Straße in Berlin Charlottenburg.

Am 31. August 2017 präsentiert sich die Filiale dann modernisiert und mit dem aktuellen Einrichtungskonzept des Unternehmens. Anlässlich der Wiedereröffnung bietet Woolworth seinen Kunden am Eröffnungstag zahlreiche Aktionen und Artikel zu stark vergünstigten Preisen. Ein besonderes Highlight am Tag der Wiedereröffnung ist der Besuch von „Löwe“ Ralf Dümmel.

„Wir sind bereits seit einigen Jahren Vertriebspartner der Artikel der DS Produkte GmbH und freuen uns sehr darüber, unseren treuen Geschäftspartner, Ralf Dümmel, zu unserer größten Wiedereröffnung aller Zeiten begrüßen zu dürfen“, sagt Maik Wilcke, Gesamtbereichsleiter Einkauf Non-Food/Food Woolworth. Am Wiedereröffnungstag wird Ralf Dümmel die renovierte Filiale auf der Wilmersdorfer Straße für ein Meet and Greet mit seinen Fans besuchen. Von 11 bis 13 Uhr haben die Kunden die Möglichkeit, den Löwen kennenzulernen und ein Foto mit ihm zu schießen.

Im vergangenen Jahr war Dümmel erstmals Investor in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ und galt als besonders investitionsfreudig. Das Erfrischungsgetränk „Papa Türk“, die „Abfluss-Fee“ und auch der „Bügel-Clou“ sowie viele weitere Artikel, in die Ralf Dümmel in der vergangenen Staffel investierte, wurden bei Woolworth angeboten. Auch in diesem Jahr macht der Investor als Löwe in der vierten Staffel der beliebten Gründershow Jagd auf innovative Produkte.



Zu DS Produkte: Die Firma DS Produkte, mit Sitz vor den Toren Hamburgs, entwickelt, produziert und vertreibt Produkte aus der Konsumgüterbranche. Als international agierendes Handelshaus ist das Familienunternehmen einer der europaweit größten Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für den Versand-, Lebensmittel- und Einzelhandel sowie den Bereich TV und Internet. DS Produkte wurde 1976 gegründet und beschäftigt 400 Mitarbeiter. Ralf Dümmel, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, ist als internationaler Spezialist für Produktion und Vertrieb seit 2016 in der beliebten Gründershow Die Höhle der Löwen (VOX) als Investor zu sehen. Hier ist er auf der Jagd nach brillanten Produkten und Gründern.

Zu Woolworth: Woolworth ist das Aktionskaufhaus – seit 1879! Toppreise und eine überraschende Sortimentsvielfalt stehen an erster Stelle. Der Anspruch des Unternehmens ist es, Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs zu sein. So bietet das Kaufhaus Kurzwaren, Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Heimtextilien, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder an. Derzeit betreibt Woolworth über 320 Standorte in Deutschland – gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden will das Unternehmen langfristig wachsen und 500 Filialen eröffnen. Seit 2010 unterstützt die Woolworth GmbH die gemeinnützige Stiftung help and hope, die sich für Kinder in Not einsetzt.

