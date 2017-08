Ratgeber in Sachen Gesundheit - Reizdarm, Diabetes und Psychologie

Viele Menschen kennen Stress, ob nun im Beruf oder im Alltag. Stress sorgt zunehmend für seelische Unausgeglichenheit und in Verbindung mit ungesundem Essen können Krankheiten entstehen.

Die Autorinnen Sabine Beuke und Jutta Schütz geben in ihren Gesundheitswerken hilfreiche Tipps gegen ernährungsbedingte, sowie von stressausgelösten Krankheiten - Reizdarm, Diabetes und psychische Erkrankungen.

In ihrem Gemeinschaftswerk „Psychologie - kurz und knapp verpackt“, beschäftigen sich Beuke und Schütz mit den aktuellen Themen wie Burnout, Magersucht, Mobbing, Borderline, Sexualität, Selbst- und Unterbewusstsein, Perfektionismus und mit vielen Fragen, Problemen und Antworten aus der Psychologie.

„Psychologie - kurz und knapp verpackt“ - Psychologischer Ratgeber von den BoD-Autorinnen Sabine Beuke und Jutta Schütz. Beide verstehen es, verstreutes „psychologisches Wissen“ einzusammeln, zu ordnen und in eine passende Form zu bringen. Sie geben Ihnen die Möglichkeit, sich mit sich selbst auseinander zu setzen und beleuchten auch die Gründe für vielfältige Verhaltensweisen. Die dadurch erreichbare Selbsterkenntnis kann helfen, Probleme besser zu lösen. Wer Ursache und Wirkung seiner selbst erkennt, hat die Kraft sich zu ändern. Das Buch ist geeignet für Menschen ohne psychologisches Vorwissen.

Buchtitel: Psychologie - kurz und knapp verpackt

ISBN 978-3-7322-3492-9 - 180 Seiten - 13,90 Euro.

Das Thema Ernährung, nimmt bei beiden Autorinnen eine Sonderstellung ein. Sie veröffentlichen seit Jahren Kochbücher, die kohlenhydratarme (Low Carb) Rezepte, Ernährungserklärungen und Tipps gegen Diabetes und das Reizdarmsyndrom enthalten. Die kohlenhydratarme Ernährungsweise/Low Carb wird als Therapieunterstützung bei folgenden Krankheiten eingesetzt: Diabetes Typ 2, Rheuma, Gicht, Migräne, Magen- und Darmerkrankungen, Epilepsie, Adipositas, erhöhten Cholesterinwerten, chronischen Entzündungsprozessen der Schleimhäute, AD(H)S, Hautausschlägen oder Akne bis hin zum Krebs.

Es braucht nun mal Zeit und Geduld und Beharrlichkeit, um jahrelange oder sogar jahrzehntelange Fehler in der Lebensweise wieder auszugleichen.

In den aktuellen wissenschaftlichen Studien setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass die Kohlenhydrate Mitverursacher ernährungsbedingter Zivilisationskrankheiten sind. Aus dem Books on Demand Verlag in Norderstedt sind folgende gemeinschaftliche Kochbuchwerke erschienen:

„LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OF“, ISBN 978-3-7386-3677-2, Seitenanzahl 244 - 9,99 Euro. Kurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.

„Vegetarisches LOW CARB“, ISBN 978-3-8423-8317-3, Seitenanzahl 56 - 4,96 Euro. Kurzbeschreibung: 50 vegetarische und kohlenhydratarme Rezepte - Viele Gemüsesorten sind richtige Multi-Gesundheitstalente. Sie hemmen Entzündungen, stärken das Immunsystem und beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.

„Low Carb Party“, ISBN 978-3-7322-3250-5, Seitenanzahl 104 - 8,90 Euro. Kurzbeschreibung: Low Carb Brunch – von süß bis herzhaft, exotisch, deftig oder mediterran – für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste.

„Low Carb Hexenküche“, ISBN 978-3-7322-4462-1, Seitenanzahl 60 - 6,90 Euro. Kurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.

Das folgende Kochbuch ist nur von der Autorin Sabine Beuke:

Buchtitel: Low Carb bei Reizdarm

ISBN 978-3-7431-3828-5, Seitenanzahl 64 - 4,99 Euro.

Kurzbeschreibung: Alle Low Carb Rezepte sind mit Kohlenhydratangaben in Gramm ausgewiesen - Die Backwaren, die Hauptgerichte, die Beilagen und die Nachspeisen schmecken nicht nur sehr lecker, sie sind vor allem gut verträglich und leicht verdaulich - gelten somit als darmfreundlich.

Das folgende Kochbuch ist nur von der Autorin Jutta Schütz:

Buchtitel: Plötzlich Diabetes

ISBN 978-3-7322-4772-1

9,90 Euro

Kurzbeschreibung: In dem Selbsthilfebuch "Plötzlich Diabetes" schildert die Autorin auf lockere Art und Weise, in einem Tagebuchstil, über ihre eigene Krankheit Diabetes und rechnet mit falschen Ernährungslehren ab. Sie beschreibt ihren Weg aus der Stoffwechselkrankheit mit Hilfe einer kompletten Ernährungsumstellung.

Alle Bücher erhältlich im Books on Demand Verlag, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Telefon: 040-534335-0, Rezensionsexemplare:



© 2017 Text Beuke/Schütz - Alle Rechte vorbehalten