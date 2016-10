Raum für Weiterbildung: ELA stellt Schulungsräume für die Bauwirtschaft

Aus- und Fortbildungszentren legen den Grundstein einer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Um das Schulungsangebot erweitern und trotzdem eine fortlaufend angemessene Ausbildungsmöglichkeit anbieten zu können, sind geeignete Räume eine maßgebliche Voraussetzung.

So stellt auch das Bildungs- und Tagungszentrum Bau-ABC Rostrup hohe Anforderungen an die Raumkonzepte von ELA Container, um eine geeignete Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich der Bauwirtschaft zu ermöglichen. Hierbei wurden einige Containerkomplexe mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten konzipiert, die den Bedürfnissen der unterschiedlichen Berufsbereiche entsprechen. „ELA hat es geschafft, Räumlichkeiten für unser überaus breites Spektrum an Bildungsprogrammen zu bieten. Sowohl der Baumaschinenführer als auch der Zimmerer hat in den Containerräumen von ELA die Möglichkeit, seine Ausbildung unter besten Voraussetzungen zu absolvieren“, erklärt Thomas Peper vom Bau-ABC Rostrup.

Einer der ELA Räume dient beim BAU-ABC Rostrup als Büro des Baugeräteführers.

Die 13 ELA Räume kommen langfristig als Schulungs-, Büro- und Aufenthaltsräume für das Bau-ABC Rostrup zum Einsatz. „Wir arbeiten bereits länger mit ELA Container zusammen und sowohl die Qualität der Produkte als auch der Service von ELA haben uns überzeugt“, so Peper. Die ELA Räume böten mit ihren hellen Wänden und breiten Fensterfronten eine angenehme Lernatmosphäre. Zusätzlich seien sie robust und pflegeleicht – ein Muss für Räume in Baustellenumgebung, findet Peper.

Auch ELA Area Sales Manager Ralf Neelen freut sich über die Zusammenarbeit: „Beim Bau-ABC werden die zukünftigen Mitarbeiter der Baubranche ausgebildet. Ihnen ein angemessenes Lernumfeld bieten zu können, liegt ELA am Herzen.“