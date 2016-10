Raumklärung Gute Energie schaffen und erhalten Ein Leitfaden für die Praxis

Wohlbefinden und Gesundheit werden von einem harmonischen Wohnumfeld maßgeblich beeinflusst.

Die Neutralisierung von Störfeldern und Energien, die wir als bedrückend und unbehaglich empfingen, trägt entscheidend dazu bei.

• In diesem praxisorientierten Leitfaden zeigt die Autorin, wie belastende Energien ganz einfach aufgespürt werden. In leicht verständlichen Schritten wird die Leserin, der Leser durch eine energetische Hausreinigung geführt.

• Viele Anregungen für individuelle Situationen sowie ausführliche Anleitungen zum dauerhaften Erhalt guter Wohnenergie verwandeln das Zuhause im Nu in eine Wohlfühl-Oase.

• Anschauliches Bildmaterial, verschiedene Methoden der Raumklärung und Räucherrituale zeigen, wie unerwünschte Energie rasch und effektiv aufgelöst werden.

• Mit 63 bewährten, traditionellen Reinigungs- und Schutzpflanzen, die mit thematischer Zuordnung vorgestellt werden.• Ein grundlegendes Buch für die Schaffung einer harmonischen Raumatmosphäre.

Erschienen: September 2016

ISBN: 978-3-903163-01-0

130 Seiten, reich bebildert

Preis: Euro 9,90

Zur Autorin:

Mag. phil. Renate Kauderer, studierte Germanistik und Anglistik in Graz, wo sie heute auch lebt und als Autorin tätig ist. Vor über 30 Jahren kam sie über ein Projekt der Sprachforschung in der Steiermark mit der Kräutertradition und dem Heilkräuterwissen unserer Ahnen in Berührung.

Die Autorin ist auch bekannt für Ihre zahlreichen Seminare und Workshops.

Frau Kauderer hält auch interessante Vorträge über Bäume, Blumensprache und Räuchern und steht auch gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.