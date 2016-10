Raumtrend Hinze wagt mit einem neuen E-Shop für Bodenbeläge den Sprung ins Onlinegeschäft

Darmstadt, 11.10.2016. Im Spätsommer hat das in Darmstadt ansässige Unternehmen Raumtrend Hinze seinen neuen Online Shop gelauncht, um das Service Angebot für die Kunden weiter zu verbessern.

Damit ist es nicht mehr nur im stationären Handel vertreten, sondern auch online unter www.raumtrend-hinze.de zu finden. Auf die fachgerechte Beratung muss beim Online-Einkauf nicht verzichtet werden: Bei Fragen stehen nach wie vor persönliche Fachberater per Telefon zur Verfügung. Auch bietet die Website an verschiedenen Stellen hilfreiche Informationen, die den Kunden bei der Auswahl, Verlegung und Pflege ihres neuen Bodens helfen sollen.Ein Großteil der Produkte, die im Online Shop zu finden sind, können auch im Ladengeschäft bestellt werden. Zahlreiche Musterstücke in der Ausstellung ermöglichen dem Kunden, sich ein eigenes Bild von den Artikeln vor Ort zu machen. Außerdem gibt es hier einen Lagerverkauf, bei dem auch Kunden mit kleinerem Budget einen neuen Bodenbelag finden können.Wer nicht die Möglichkeit hat, im Fachgeschäft vorbeizukommen, kann sich über den Onlinehandel Musterstücke zukommen lassen. Somit profitieren jetzt nicht mehr nur regional ansässige Kunden von den Leistungen.Auch den Schritt in das Social Web ist Raumtrend Hinze gegangen. Eigene Kanäle in allen relevanten sozialen Netzwerken sorgen für einen verbesserten Austausch mit den Kunden und Feedback in Echtzeit.

Die Öffnungszeiten für den Fachhandel lauten wie folgt:

Montag – Freitag, 9.00 – 18.00 Uhr

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr