Stuttgart, 27.09.2016. Am 9. November 2016 ist es soweit – in Stuttgart geht der Recruiter Slam in die zweite Runde.

Die Veranstaltung bringt wortgewandte Personalexperten auf die Bühne und Poesie ins Themenfeld Personal. Schüler, Studenten, Brancheninteressierte und Profis können sich beim lyrischen Kampf der HR-Titanen von deren Können und Visionen überzeugen.

Zur zweiten Auflage des Recruiting-Dichterwettstreits treten 8 Slammer im Cupsystem gegeneinander an. Zu den Teilnehmern der diesjährigen Runde gehören unter anderem Nora Jarzynski (Voith), Soeren Frickenschmidt (Boehringer Ingelheim), Heiko Schomberg (Bayer), Robindro Ullah (MindsAhead), Florian Schrodt (Direct Line), Ute Neher (Telekom) und Jannis Tsalikis (Vice Media).

Die Slammer treten in vier Paarungen direkt gegeneinander an und sind auf die Gunst des Publikums angewiesen. Bewertet werden die jeweils 6-minütigen Beiträge zum Thema Recruiting und Personalmarketing nämlich per Applaus. So können Zielgruppe und Branchenkenner gleichermaßen über Sieg und Niederlage der Kandidaten bestimmen.

Das Narrativ der Beiträge dreht sich wieder um die aufkommenden HR-Herausforderungen: Wie sieht das Recruiting der Zukunft aus? Was kann man in Sachen Personalauswahl schon jetzt überdenken und besser machen? Wofür müssen die Human-Resources-Profis von heute für morgen sensibilisiert werden? Was macht die Bewerbung der Zukunft aus? Wie kann man die Maßstäbe verbessern, die an Bewerber angelegt werden? Und welche Technologien werden in Zukunft die Arbeit der Personalabteilungen prägen?

Auch dieses Jahr wird sich wieder zeigen, wer mit seiner Idee der künftigen Personalgewinnungs-Strategien Beifall erntet und beim kritischen Publikum punkten kann – und mit welchen Strategien man bald Schüler, Absolventen und Fachkräfte für Ausbildungs- und Arbeitsplätze gewinnt.

Der Recruiter Slam 2016 findet am 9. November ab 18 Uhr im Wizemann statt, mit dem die Stuttgarter Musik- und Kulturszene nach längerem Umbau seit September 2015 eine neue Location für Konzerte und Events gewonnen hat. Als Hauptsponsor fungiert die KÖNIGSTEINER AGENTUR, die neben weiteren Dienstleistern und Fachmagazinen der Branche die Veranstaltung begleitet. Weitere Details zur Veranstaltung unter www.recruiterslam.de