(hob) Seit Anfang 2017 produziert RedTherm seine hocheffizienten Infrarotheizungen auch am Firmensitz und Entwicklungsstandort im niederrheinischen Uedem.

In der Produktionsstätte werden die einzelnen Elemente nicht nur montiert, sondern darüber hinaus auch auf Qualität und Sicherheit geprüft.Aufgrund des Erfolges dieser innovativen Heiztechnik, kommen immer mehr Infrarotheizungen aus dem asiatischen Raum auf den Markt. Diese entsprechen jedoch nicht den hohen deutschen Qualitätsstandards. „Gerade in unserer Branche gibt es unzählige Mogelpackungen, auf denen zwar das Qualitätssiegel ‚Made in Germany’ klebt. Doch mit Qualität und Sicherheit hat das nichts zu tun“, warnt RedTherm Geschäftsführer Andreas Geelen vor Billigimporten.

Diese teilweise gefährliche Ramschware wird ausschließlich über den Preis verkauft. „Da gibt es Angebote, die noch unter unserem Wareneinsatz liegen“, so der Energiesparexperte weiter. „Wer sich solche Geräte anschafft, spielt nicht nur mit seiner Gesundheit. Auch die extrem hohen Energiekosten schlagen deutlich zu Buche. Aus diesem Grund sollte man von Anfang an auf Qualität und Sicherheit setzen.“

Die RedTherm-Infrarotheizungen werden in Deutschland produziert. © RedTherm

[Großes Bild anzeigen]

Aber was mach die Infrarotheizungen von RedTherm so besonders? Andreas Geelen: „Unser langjährige Forschungs- und Entwicklungsbereich hat uns den entscheidenden Innovationsvorsprung gebracht. Dies haben wir in enger Zusammenarbeit mit unseren zuverlässigen Zulieferern aus der Infrarotindustrie geschafft. Hinzu kommt unser hoher Anspruch an die Qualität, die vor allem auf der DIN VDE 0701-0702 basiert. Diese Norm dient der Sicherheit von elektrischen Geräten.“

Ein weiterer Vorteil der RedTherm-Infrarotheizungen ist die hohe Effizienz. So sorgen zum Beispiel eine spezielle Beschichtung der Oberfläche und die verbaute Heiztechnik für eine noch bessere Wärmeverteilung. Hinzu kommen die überaus moderaten Betriebskosten für eine preisgünstige und (fast) natürliche Wärmeerzeugung.

http://www.redtherm.de