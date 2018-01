Regalhalle für die schonende Lagerung von Holzplatten

Das französische Holzhandelsunternehmen Gedimat Laboissiere hat seine Lagerkapazitäten für Holzplatten durch eine neue Regalhalle deutlich erweitert.

Die Kragarm-Regale von OHRA dienen dabei nicht nur als Stütze für die Hallenkonstruktion, sondern vermindern durch ihre eingehängten Kragarme auch Schäden an den gelagerten Holzplatten.

Das in Blois bei Orleans ansässige Unternehmen beliefert gewerbliche und private Kunden mit Holz und Holz-Werkstoffen. Eine wachsende Nachfrage erforderte den Aufbau neuer Lagerkapazitäten für melaminbeschichtete und naturbelassene Holz-Platten. Da Laboissiere bereits Lager mit Regalen von OHRA ausgerüstet hatte, wurde der europäische Marktführer für Kragarm-Regale auch mit dem Bau des neuen Platten-Lagers beauftragt. Dabei überzeugte der Vorschlag, das Lager als Regalhalle zu realisieren: Die stabilen, aus warm gewalztem Stahl gefertigten Regalständer dienen hierbei gleichzeitig als tragende Konstruktion für das Pultdach und die Wände. Dank der separaten, freistehenden Halle konnte schnell und preiswert ein spezifischer Lagerbereich für Holzplatten geschaffen werden, ohne die Geschäftsabläufe im Unternehmen zu stören.

Die Regalständer der Kragarmregale tragen auch das Pultdach und die Wände. (Foto: Gedimat Laboissiere)

So ist eine 38 Meter lange Halle entstanden, deren Außenwände aus jeweils einem einseitigen Kragarmregal bestehen. Zusätzlich wurde ein zweiseitiges Kragarmregal mittig zwischen diesen beiden Regalen angeordnet. Führungsschienen erlauben den Einsatz eines Mehrwege-Seitenstaplers im Schmalgang. Mittels der individuell zugeschnittenen Regale mit Höhen von 5,5 Metern, 6,3 Metern und 7,1 Metern konnte die Halle optimal an die Umgebung angepasst werden. Jeder der 1.850 Millimeter langen Kragarme trägt eine Last von bis zu 600 Kilogramm. Dabei sind die Kragarme nicht verschraubt oder verschweißt, sondern werden flexibel in einem 100-Millimeter-Raster in die Regalständer eingehängt. So können sie bei Stößen nachgeben.

Insgesamt konnte Gedimat Laboissiere die Lagerkapazitäten für Holzplatten dank der neuen Regalhalle erheblich erhöhen und gleichzeitig, die auf das Handling zurückzuführenden Schäden an der Lager-Ware deutlich reduzieren.

Die Kunden des französischen Holzhandelsunternehmens können dadurch von einem noch größeren Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten profitieren.